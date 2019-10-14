Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'

Esed rejimine yakınlığı ile bilinen El Mayadin televizyonu, Suriyeli askerlerin Halep’in 85 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Menbiç kentine girdiklerini iddia etti. Ağırlığını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu SDG de rejimle anlaştıklarını duyurdu. Esed rejiminin iddiası TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından çökertildi. AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, TSK'nın Esed rejimini püskürttüğünü söyledi.

Teröristler kirli ittifakı duyurdu

Ağırlığını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu SDG kirli ittifakı doğruladı. SDG/YPG'den yapılan açıklamada, ''Türkiye'nin saldırganlığına karşı koymak için, ülkenin sınırlarını ve egemenliğini korumakla görevli olan Suriye hükümetiyle anlaştık'' diyerek küstah bir çıkış yaptı.

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ABD halen Münbiç'te

Öte yandan, ​El Mayadin televizyonunun bildirdiğine göre, ABD güçleri Menbiç'in batısında Suriye ordusunun bölgeye girişine engel olmaya çalıştığını öne sürdü.

Şamil Tayyar: Rejim yoldan döndü

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, bölgede yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrin’deki bildik senaryo Ayn el-Arab ve Münbiç için de sahneleniyor. O zaman hayal kırıklığına uğradılar, şimdi de.. ABD, henüz Münbiç’ten çekilmedi. Askerimiz ve SMO Münbiç’i kuşatınca rejim yine yoldan döndü. Ayn el-Arab yoğun kuşatma altında" dedi.

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