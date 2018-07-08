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Münbiçlilerden Türkiye'ye çağrı: Bizi kurtarın!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın topraklarını işgal ettiği Münbiçliler, vatanlarının teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'ninYPG/PKK'ya karşı silahlı müdahale etmesini talep ediyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:24
Münbiçlilerden Türkiye'ye çağrı: Bizi kurtarın!

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'nın toprakları işgal etmesi sonucu Türkiye'ye veya ülkelerindeki farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan Münbiçliler, evlerine dönecekleri günün özlemini çekiyor.

Terör örgütünün işgali sonucu Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Münbiç sakini Um Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün baskısıyla evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Um Abdullah, kim olduklarını bilmedikleri silahlı kişilerin baskısına maruz kaldıklarını dile getirerek, "Çocuklarımızı zorla silah altına aldılar. Vatan bizim vatanımız. Sözde devletleri bizim değil." dedi.

Teröristler olduğu sürece Münbiç'in özgür olamayacağını kaydeden Um Abdullah, "Onlar (YPG/PKK/) halka rahat vermiyor. Çocuklarımıza, kızlarımıza baskı yapıyor. Bayramda Türkiye'den Suriye'ye geldik. Münbiç'teki akrabalarımızı gördük. Şimdi Türkiye'ye döneceğiz." diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Topraklarının dönecekleri günü özlemle beklediklerini dile getiren Um Abdullah, "Münbiç'te özgürce yaşamak için talebimiz, Türkiye'nin vatanımızı teröristlerden temizlemesi. Önce Allah’tan, sonra Recep Tayyip Erdoğan’dan bu konuda bizi desteklemesini, vatanımıza, topraklarımıza dönmemizi sağlamasını ve rahatça çocuklarımızla yaşamamıza yardımcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Münbiç sakini Ahmed Muhammed Horan, desteği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye her zaman yanımızda oldu. Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık. Bayramda ailelerimizi ziyaret etmek amacıyla uzun zaman sonra topraklarımıza geldik. Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sayesinde vatanımızı görebildik, ziyaret edebildik. TSK’nın Münbiç’i teröristlerden temizlemesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu mensubu Mahmud Nur da bayram dolayısıyla Türkiye'den gelenlerin dönüşlerine yardımcı olduklarını anlatarak, "Türk askerlerinin Münbiç'i terörden arındırmasıyla göç etmek zorunda kalanlar vatanlarına dönecekler." dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 15:24
  1. Ordu
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  3. Türkiye
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