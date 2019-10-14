Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonrası Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e doğru hareket etti. Harekatta başarılı ilerleyen TSK, çok sayıda YPG'li teröristin bulunduğu kritik bölgeye doğru intikale başladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Münbiç'e girilmesi beklenen dakikalarda vatandaşlar Münbiç'e ne zaman girilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Münbiç'e Suriye Milli Ordusu'nun ne zaman gireceği merak ediliyor. Peki, Münbiç'e ne zaman girilecek?

Münbiç'e ne zaman girilecek?

Terör örgütü tarafından rejim güçlerinin davet edildiği Münbiç için, Suriye Milli Ordusu son hazırlıkları tamamladı.

Hamza Özel Kuvvetler Komutanı: Yola çıktık güzel Münbiç!

Suriye Milli Ordusu'nun büyük gruplarından Hamza Özel Kuvvetleri, Münbiç operasyonu için yola çıktıklarını duyurdu.

Grubun komutanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize tevekkül ederek yola çıktık. Güzel Münbiç! Senin de terörden kurtulma vaktin yaklaştı. Sancağımız Münbiç’in en ulu noktasında dalgalanacak. Ya Allah, Bismillah" ifadelerini kullandı.

Hamza Özel Kuvvetler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Münbiç'e devrim bayrağı dikmenin vakti gelmişti" denildi.

Sacur çayı civarında konuşlanan birliklere çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı. Aynı zamanda bölgeye yakın noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank sevk edildiği öğrenildi.

Şehrin eli kanlı teröristlerden arındırılmasına yönelik harekatın kısa sürede başlaması bekleniyor. An itibariyle Münbiç'e girmek için Suriye Milli Ordusu askerleri TSK'dan gelecek talimatı bekliyorlar.