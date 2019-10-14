0553 313 94 23

Münbiç'e ne zaman girilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonrası Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e doğru hareket etti. Harekatta başarılı ilerleyen TSK, çok sayıda YPG'li teröristin bulunduğu kritik bölgeye doğru intikale başladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Münbiç'e girilmesi beklenen dakikalarda vatandaşlar Münbiç'e ne zaman girilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Münbiç'e Suriye Milli Ordusu'nun ne zaman gireceği merak ediliyor. Peki, Münbiç'e ne zaman girilecek?

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:13
Münbiç'e ne zaman girilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonrası Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e doğru hareket etti. Harekatta başarılı ilerleyen TSK, çok sayıda YPG'li teröristin bulunduğu kritik bölgeye doğru intikale başladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Münbiç'e girilmesi beklenen dakikalarda vatandaşlar Münbiç'e ne zaman girilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Münbiç'e Suriye Milli Ordusu'nun ne zaman gireceği merak ediliyor. Peki, Münbiç'e ne zaman girilecek?

Münbiç'e ne zaman girilecek?

Terör örgütü tarafından rejim güçlerinin davet edildiği Münbiç için, Suriye Milli Ordusu son hazırlıkları tamamladı.

Hamza Özel Kuvvetler Komutanı: Yola çıktık güzel Münbiç!

Suriye Milli Ordusu'nun büyük gruplarından Hamza Özel Kuvvetleri, Münbiç operasyonu için yola çıktıklarını duyurdu.

Grubun komutanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize tevekkül ederek yola çıktık. Güzel Münbiç! Senin de terörden kurtulma vaktin yaklaştı. Sancağımız Münbiç’in en ulu noktasında dalgalanacak. Ya Allah, Bismillah" ifadelerini kullandı.

Hamza Özel Kuvvetler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Münbiç'e devrim bayrağı dikmenin vakti gelmişti" denildi.

Sacur çayı civarında konuşlanan birliklere çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı. Aynı zamanda bölgeye yakın noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank sevk edildiği öğrenildi.

Şehrin eli kanlı teröristlerden arındırılmasına yönelik harekatın kısa sürede başlaması bekleniyor. An itibariyle Münbiç'e girmek için Suriye Milli Ordusu askerleri TSK'dan gelecek talimatı bekliyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:13
  1. münbiçe ne zaman girilecek
  2. münbiçe girildi mi
  3. barış pınarı münbiç
  4. barıl pınarı operasyonu münbiç
  5. Barış Pınarı Harekatı Münbiç
  6. harekat münbiç
  7. tsk münbiç
  8. Milli Suriye Ordusu
  9. milli suriye ordusu münbiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan skandal açıklama! ‘Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabiliriz’
    1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko..
    2. Çin'de banka binası çöktü! Ölü ve..
    3. Rakka nerededir? Rakka haritadaki yeri
    4. Rakka'ya operasyon düzenlenecek mi?
    5. UEFA 'İptal' başvurusunu cevapladı!..
    6. Rusya’dan İmamoğlu’na ziyaret!
    7. Münbiç'e operasyon başladı!
    8. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı..
    9. Fırat'ın batısı neresidir?
    10. TSK’dan yeni hamle! Bordo Bereliler de..
    11. 14 yıldır aranıyordu! Kimlik..
    12. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    13. Haddini aştı! Osman Baydemir'den..
    14. İşyerinin taşınması halinde işçi kıdem..
    15. Dünya gündemine bomba gibi düştü!..
    16. Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar!..
    17. Münbiç'e ne zaman girilecek?
    18. YPG’lilerin DEAŞ’lıları serbest..
    19. Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun..
    20. TSK ile Esed rejimi savaşır mı? Rus..
    21. Suruç'ta askeri hareketlilik
    22. Münbiç nerededir? Münbiç'in haritadaki..
    23. Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi
    24. Taşerona asgari ücret zammı son dakika..
    25. Kaçakçılara eş zamanlı operasyon!..
    26. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    27. Otomobil ambulansla çarpıştı: 6 yaralı
    28. Fatih Erbakan'dan KKTC Cumhurbaşkanı..
    29. Barış Pınarı Harekatı'na destek..
    30. İşe iade hakkından yararlanabilmek..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması