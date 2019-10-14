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Münbiç nerededir? Münbiç'in haritadaki yeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonrası Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e doğru hareket etti. Harekatta başarılı ilerleyen TSK, çok sayıda YPG'li teröristin bulunduğu kritik bölgeye doğru intikale başladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Milli Suriye Ordusu an itibariyle TSK'dan Münbiç'e girmek için talimat bekliyor. Münbiç'e girilmesi beklenen dakikalarda vatandaşlar Münbiç nerededir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Münbiç nerededir? İşte Münbiç'in haritadaki yeri...

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:03
Münbiç nerededir? Münbiç'in haritadaki yeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Münbiç konusunda da kararımızı uygulama aşamasındayız" açıklaması sonrası Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e doğru hareket etti. Harekatta başarılı ilerleyen TSK, çok sayıda YPG'li teröristin bulunduğu kritik bölgeye doğru intikale başladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad’ı terör örgütü PYD’den temizleyen Suriye Milli Ordusu, yönünü işgal altındaki Münbiç’e çevirdi. Milli Suriye Ordusu an itibariyle TSK'dan Münbiç'e girmek için talimat bekliyor. Münbiç'e girilmesi beklenen dakikalarda vatandaşlar Münbiç nerededir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Münbiç nerededir? İşte Münbiç'in haritadaki yeri...

Münbiç nerededir?

Menbic veya Menbij olarak adlandırılan bu şehir; Halep ilinde, Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Suriye'nin kuzeyinde bulunan bu bölge, Türkiye'ye yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

Münbiç kenti, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bir kaza iken, 93 Harbi sonrası bu bölgeye Çerkesler yerleştirildi. İç savaş öncesi gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktaydı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:03
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