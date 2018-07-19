Münbiç için Türkiye ve ABD'den ortak karar!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak, ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Votel, "Türkiye ile ABD'nin cephe hattında yapacağı ortak devriyeler için verilecek eğitimler yakında başlayacak" dedi.

MÜNBİÇ'TEKİ ORTAK DEVRİYELER İÇİN EĞİTİM BAŞLIYOR

ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini değerlendiren Votel, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini söyledi. Münbiç'te iki ülkenin yürüteceği ortak devriyelere de değinen Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak" şeklinde konuştu.