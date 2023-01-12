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Siyaset Mumu yatsıya bile kalmadı! Özgür Özel’in yalanı elinde patladı!
Siyaset

Mumu yatsıya bile kalmadı! Özgür Özel’in yalanı elinde patladı!

İçişleri Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili yalancı, iftiracı ve komedyen Özgür Özel'in basın toplantısında, "8 bin kişilik trol ordusu"nun başında olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'nün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde attığı tweetleri paylaştığını öne sürdüğü Emin Şen'in devlet memuru olmadığını açıkladı. Özgür Özel'in iftira dolu komedi gösterisi buraya kadar sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 15:20:00 -
Mumu yatsıya bile kalmadı! Özgür Özel’in yalanı elinde patladı!

İçişleri Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili yalancı, iftiracı ve komedyen Özgür Özel'in basın toplantısında, "8 bin kişilik trol ordusu"nun başında olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'nün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde attığı tweetleri paylaştığını öne sürdüğü Emin Şen'in devlet memuru olmadığını açıkladı. Özgür Özel'in iftira dolu komedi gösterisi buraya kadar sürdü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevinde bulunmamaktadır."

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Yorumlar

Ahmet Ali

Savcılar bu iftiralara hemen soruşturma açılmalıdır.

Ahmet

Çıkar ve menfaat siyaseti insanı ne kadar aşağılık durumlara düşeriyor. Özgür Özel bunun somut örneği.
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