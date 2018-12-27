Mümin Şahin kimdir nerelidir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı. Ağustos 2016 da Edirne Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirilen, Mümin Şahin kimdir? Mümin Şahin nereli ve kaç yaşında? Mümin Şahin daha önce nerelerde görev yaptı?27 Aralık 2018 Perşembe 11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı. Ağustos 2016 da Edirne Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirilen, Mümin Şahin kimdir? Mümin Şahin nereli ve kaç yaşında? Mümin Şahin daha önce nerelerde görev yaptı?
Mümin Şahin kimdir?
Dedeleri Kırcaali-Davutköy-Kabaağaç Köyünden olan, 1928 yılında Tekirdağ-Barbaros Köyüne göç eden aileden gelen Hocamız, 1970 yılında Tekirdağ’ın Barbaros Köyü’nde doğmuştur.
İlköğrenimini Barbaros İlkokulunda bitirmiş, Orta öğrenimini 50. Yıl Ortaokulunda ve Lise öğrenimini Tekirdağ Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü’nde bitirmiştir. 1989 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve Bölümünü 1993 yılında Dereceyle bitirmiştir. 2012 yılında hak kazandığı Profesörlük unvanıyla Üniversitenin genç Profesörleri içerisine kendi ismini yazdırmıştır. Tekirdağ-Barbaros Köyünün yetiştirdiği ilk Profesör olan Prof. Dr. Mümin Şahin, Ağustos 2016 da Edirne Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine atanmıştır.
Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi » 1994 Yılında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat ABD, Trakya Üniversitesi
Öğretim Görevlisi » 1999 Yılında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat ABD, Trakya Üniversitesi
Yardımcı Doçent Doktor » 2001 Yılında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat ABD, Trakya Üniversitesi
Doçent Doktor » 2006 Yılında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat ABD, Trakya Üniversitesi
Profesör Doktor » 2012 Yılında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat ABD, Trakya Üniversitesi
Akademik ve İdari Görevler
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Üniversitelerarası Kurul Üyeliği » 11 Ağustos 2016 tarihinden bu yana devam ediyor..
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Rektör Yardımcısı » 08 Ağustos 2016 tarihinden bu yana devam ediyor..
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği » 18 Nisan 2013 - 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdür 20 Ağustos 2012 - 19 Aralık 2013 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokul Kurulu Üyeliği » 20 Ağustos 2012 - 19 Aralık 2013 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği » 20 Ağustos 2012 - 19 Aralık 2013 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Senato Üyeliği » 20 Ağustos 2012 - 19 Aralık 2013 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği » 20 Ağustos 2012 - 19 Aralık 2013 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı » 18 Kasım 2011 - 21 Haziran 2012 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Trakya University Journal of Engineering Sciences) Editörlüğü » 18 Kasım 2011 - 21 Haziran 2012 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği » 18 Kasım 2011 - 21 Haziran 2012 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği » 18 Kasım 2011 - 21 Haziran 2012 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanlığı » 18 Ağustos 2008 - 15 Ocak 2014 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanlığı » 07 Temmuz 2008 - 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği » 15 Ocak 2007 - 10 Ocak 2011 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği » 15 Ocak 2007 - 10 Ocak 2011 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Yayın Komisyonu Üyeliği » 20 Kasım 2006 - 04 Ekim 2010 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi Diploma Komisyonu Üyeliği » 20 Kasım 2006 - 19 Aralık 2013 tarihleri arasında
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Trakya Üniversitesi IAESTE Temsilcisi » 18 Ekim 2004 - 09 Kasım 2012 tarihleri arasında
Mühendislik Fakültesi
Dekan Yrd. 11 Ekim 2004 - 09 Kasım 2011 tarihleri arasında
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