Mumbar (Bumbar) dolması nedir? O hayvanın neresinden yapılır? Yapmak isteyenler bizzat kendisi yapabilir!

Mumbar (Bumbar) dolması nedir? Mumbar Dolması hayvanın neresinden yapılır? nasıl pişirilir? malzemeleri nelerdir?

Mumbar Dolması (Bumbar), hayvanın kalın bağırsağından yapılan bir sakatat türüdür. Genellikle koyun, keçi veya sığır gibi hayvanların kalın bağırsaklarından yapılır. Mumbar dolması, mumbarın iç harç ile harman edilmesiyle yapılan bir yemektir. İç harç genellikle pirinç, kıyma, soğan, domates, baharat ve salçadan yapılmaktadır. Mumbar dolması, Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak tüketilir.

Mumbar, Farsça'da "kalın bağırsak" anlamına gelen "mübār" kelimesinden gelir. Türkçede ise "bumbar" olarak da bilinir.

Mumbar, taze tüketilmeli ve güzelce temizlendikten sonra tüketilmelidir. Mumbarın temizlenmesi için öncelikle bağırsaklar bol su ile yıkanılmalıdır. Ardından iç yüzeyi ince bir bıçakla sıyrılıp. Son olarak, bağırsaklar tekrar bol su ile yıkanıp süzülmelidir.

Mumbar dolması yapmak için, mumbarlar iç harç ile doldurulur. Doldurulan mumbarlar, bir tencereye dizilir ve üzerine geçecek kadar su konur. Tencerenin kapağı örtülür ve mumbarlar, orta ateşte pişirilmeye bırakılır. Mumbarlar piştikten sonra, soğutulup servis edilir.

Mumbar, oldukça lezzetli ve besleyici bir sakatat türüdür. İçerdiği yüksek protein ve düşük yağ oranıyla, sağlıklı bir besin alternatifidir.

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Mumbarın faydaları

Mumbar, içerdiği yüksek protein ve düşük yağ oranıyla, sağlıklı bir besin alternatifidir. Mumbarın faydaları arasında şunlar sayılabilir:

Kas gelişimine yardımcı olur

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kansızlığı giderir

Sindirim sistemini kontrol altında tutar

Kolesterol seviyesini aşşağılara çeker

Mumbar nasıl pişirilir?

oldukça sevilen bu Mumbar dolmasını yapmak için, öncelikle mumbarlar iyice temizlenmelidir. Daha sonra iç harç hazırlanır. İç harç için, pirinç, kıyma, soğan, domates, baharat ve salça karıştırılır. Hazırlanan iç harç, mumbarlara doldurulur. posta'ya göre: Doldurulan mumbarlar, bir tencereye dizilir ve üzerine su konur. Tencerenin kapağı kapatılır ve mumbarlar, orta ateşte pişirilir. Mumbarlar piştikten sonra, dinlendirilip servis edilir.

mide ve ağız sağlığınız için aşırı sıcak yememeye özen gösterin.

Mumbar nerede yenir?

Mumbar dolması, Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça olarak tüketilir. Bu bölgelerde, mumbar dolması yapan birçok restoran ve lokanta bulunmaktadır. Ayrıca, sokak satıcılarını görmek de mümkündür.

Mumbar dolması tarifi:

Mumbar dolması yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

1 metre mumbar,iki metrede kullanabilirsiniz ancak malzemeleri iki katına çıkartın.

1 su bardağı pirinç

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Yapılışı:

Mumbarları iyice temizleyin.

Pirinçleri yıkayın ve süzün.

Soğanı ince ince doğrayın.

Domatesi rendeleyin.

Kıymayı bir tavada kavurun.

Kavrulan kıymaya soğan, domates, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Kavrulan harca domates salçasını ekleyin ve karıştırın.

Hazırlanan iç harcı mumbarlara doldurun.

Doldurulan mumbarları bir tencereye dizin.

Üzerine su dökün ve tencerenin kapağını kapatın.

Mumbarları orta ateşte yavaş yavaş pişirin.

Mumbarlar piştikten sonra, biraz dinlendirip ılık şekilde servis edin.