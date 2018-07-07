Mum lekesi parkeden nasıl çıkarılır?

Mum lekesi tazeyken hem çok sıcak hem de yapışkandır. Bu haliyle müdahale etmeye kalkarsanız başarısız olmanın yanında sıcaklığından dolayı bir de canınızı yaktığınızla kalırsınız.

Mum lekesini kolayca çıkarabilmek için önce lekenin soğumasını ve kalıplaşmasını beklemek gerekir. Ancak yaz aylarında doğal sıcaklık, kış aylarında da evin sıcak olması nedeniyle mum yeterince sertleşmez.

Mum lekesini yeterli sertliğe ulaştırmak için buz parçası ya da buz torbası kullanmalısınız.

Mum lekesinin üzerine koyduğunuz buz parçasını bir süre bekletin.

Daha sonra mum lekesini bir kartla ya da bıçağın arka yüzüyle kazıyın. Ancak parke çizilmeye çok meyillidir. Bu nedenle parkeye temas ettirmeden yüzeysel olarak kazımanız gerekir. Olabildiğince hassas davranmalısınız.

Yüzeysel kazıma işleminden sonra kalıntıların kalması çok normaldir. Onları da nemli bir bezle toparlayın.

Bezi temizleyip lekeli zemini tekrar tekrarsilin. Ancak herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayın. Zira mum lekesinde deterjan faktörü etkili değildir.

Lekenin tamamen çıkmadığını gördüyseniz parke cilasıyla işlem basamağını tamamlayabilirsiniz. Kalan lekenin üzerine bir miktar parke cilası döküp nemli bezle parkeyi temizleyin.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.