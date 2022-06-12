Mum çiçeği ne zaman çiçek açar? Mum çiçeği bakımı nasıl yapılır? Coşturacak bakım tüyoları

Mum Çiçeği, görünüşü ve yapısı ile sevilen çiçek türlerinden birisidir. Eski dönemlerden bu yana yetiştirilen Mum Çiçeği bakımı için ideal toprak seçimi önem arz etmektedir. Doğru saksı ve toprak seçimi yapılamaması halinde, Mum Çiçeği zarar görebilmektedir. Peki, Mum Çiçeği nasıl yetiştirilir? İşte, Mum Çiçeği faydası ve ekilmesi dahil hakkında detaylı bilgiler

Kuzey Avusturalya Güney Doğu Asya'nın ana vatanı olduğu Mum Çiçeği, Hoya cinsinin bir türüdür. Kokusu ve mumu andıran yapraklarıyla, eski dönemlerde çok sık yetiştirilen mum çiçeği, dekorasyon oluşturmak için tercih edilebilecek ideal seçenekler arasındadır.

Mum Çiçeği Nedir?

Eski dönemlerde çok fazla tercih edilen mum çiçeği, şu sıralar çok fazla tercih edilmiyor. Sarmaşık ailesinden olduğu için çubuklarla desteklenmesi gerekiyor. Yaprakları dayanıklı ve dokunulduğunda mum hissi verir. Zarif çiçekleri ve mükemmel kokusuyla, evin içini ferah tutar. Dekorasyon oluşturmada da renklerinden dolayı tercih edilebilir.

Askılı bir saksıya ekilmesi halinde, çubukların yanında ekilmesine gerek kalmıyor. Tomurcuk aşamasındayken yer değişikliği yapılmadığında ve bakımı iyi derecede yapıldığında, ilkbahar başından yaz sonuna kadar yapraklarını çiçeklerini görmeniz mümkün.

Mum çiçeği ne zaman çiçek açar?

Mum çiçeği birkaç kurala uyulursa ilkbahardan yaz sonuna kadar açabilir. Bitki tomurcuktayken yerini değiştirmeyin, solmuş çiçekleri koparmayın ve kaçınılmaz hale gelmeden saksı değiştirmeyin.

Mum çiçeği bakımı

Mum Çiçeği Bakımı, Mum çiçeği nemli ve sıcak ortamları sevdiği için evde yetiştirilmeye çok uygun bir bitki olup, aynı zamanda tropikal bir bitkidir. Kışın don tehlikesi olmayan güney illerimizde bahçede de rahatlıkla bakımı sağlanır, yapraklarının etli ve kalın olması onun en güzel özelliklerindendir, çiçekleri sanki balmumundan yapılmış gibi bir güzelliğe sahiptir, çok özel ve güzel bir kokuya sahiptir, çiçeği açtığı zamanlarda o mis kokusu tüm evi kaplar.

Coşturacak bakım tüyoları

Mum Çiçeği Büyümesi; Bazen ip şeklinde ince uzun bordo renginde büyür, bazense normal bir şekilde yaprak yaprak büyür, ince ip şeklinde büyüdüğü zamanlar da sonradan ince dalları yaprak kaplar.

Mum Çiçeğinin Yeri; Evin içinde doğuya yada batıya bakan pencere önünde durması gerekir, güneş ışığını asla direk görmemelidir, tül perdenin arkasında filtre şeklinde güneşi alırsa kısa zamanda sağlıklı büyüdüğünü ve çiçek açtığını görebilirsiniz.

Mum Çiçeği Toprağı; Mum çiçeği suyu iyi sızdıran ve çabuk kuruyabilen bir toprak ister, kumlu bir bahçe toprağı ile kestane toprağını karıştırın, bu karışımı tamamen kuruyana kadar bekletin daha sonra 5/1 oranında perlit (toprağın hava almasını sağlayan, bitkileri hastalıklardan koruyan bir madde) ekleyin daha sonra sulayın, toprak nemini biraz kaybettikten sonra mum çiçeğini dikebilirsiniz, diktikten sonra sulama yapmayın ne zaman toprak nemini kaybederse o zaman ılık suyla sulayın.

Mum Çiçeği Sulaması; Her zaman toprak nemini kaybettiği zaman sulama yapın, sulama yaparken mutlaka toprağı biraz karıştırıp hava almasını sağlayın, eğer çiçek açma dönemindeyse toprak tam nemini kaybetmeden sulama yapın. Ekim ayının sonundan itibaren bahar aylarına kadar toprak tamamen kuruduktan 2-3 gün sonra sulayın. Sulamayı yaptıktan sonra alt tabağında biriken suyu hemen dökün.

Mum Çiçeği Beslenmesi; Mum çiçekleri yapraklarının kalın ve etli olmasından dolayı bu tipte bitkiler için olan besinler ile özellikle büyümeye başladığı ilkbahar aylarından itibaren 1 ay ara ile 2-3 defa beslenmelidir, bu besin maddesi onun daha sağlıklı büyümesini sağlayacaktır.

Mum Çiçeği Budanması Ve Üretilmesi; Mum çiçeğinin çok aşırı büyümesi dışında budanması önerilmez. Mum çiçeği gereğinden fazla büyük saksılarda olmamalıdır, çiçeğin boyutuna göre saksı değiştirilmelidir, üretimine gelecek olursak, mum çiçeğinden sadece iki yapraklı bir dalı uygun bir saksı ve toprağa dikmeniz yeterlidir, çok çabuk tutan bir bitkidir, çok fazla sulamadığınız taktirde güzel bir şekilde büyümesi sizi şaşırtabilir.

Mum Çiçeği Faydası

Mum çiçeği kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı çok iyi şekilde temizler. Ferah bir yaşam ortamı sunar. En çok bilinen faydası, havayı çok iyi derecede temizlemesidir. Sırf bu nedenle mum çiçeği yetiştiren insanlar bile vardır. Ayrıca ev ortamının daha güzel görünmesi açısından önemli bir salon bitkisidir. Yaprakları göz alıcı bir yapıdadır. Keyif verir.