Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliği nasıl? Mum çiçeği için para dökmeye gerek yok: Değişimi, güneş ışığı önemli

Mum Çiçeği Bakımı!

Büyümesi: Bazen normal bir şekilde yaprak yaprak büyür. Bazen ip gibi yapraksız, incecik, bordo renginde bir veya birkaç uzantı çıkarır. Bir metre kadar uzayabilirler. Bu ipe benzer dallar zamanla yapraklarla kaplanır. Yapraklar önce çok küçük, kızılımsı kahverengi veya bal rengi olur.

Işık: Pencere yakınında bol aydınlıkta bulunmalı. Günde dört saat kadar filtrelenmiş güneş ışığı sağlıklı gelişmesi ve çiçek açması için çok faydalıdır (pencere tülü, dokusunun ve nakışlarının sıklığına göre güneşi filtreleme vazifesi görür). Ev içinde doğuya veya batıya bakan pencere önünde bulunmalı.

Toprak: Mum çiçeği suyu iyi süzdüren ve çabuk kuruyan toprak istiyor. Toprak hazırlama formülü: Kumlu veya gevşek bahçe toprağı + torf + kestane toprağı.. Bunları iyice karıştırın, tamamen kupkuru olana kadar bekletin (çünkü torf bir defa tamamen kuruyunca daha sonra sulasanız bile hiç su tutmaz olur, çabuk kurur). Bu karışım iyice kupkuru olduğu zaman beşte bir oranında perlit ekleyin sulayın, bir iki gün bekleyin: Toprak nemini hafifçe kaybettiği zaman, yani hem oldukça nemli hem elinize yapışmıyor şekle geldiği zaman mum çiçeğinizi bu toprağa dikin ama sulamayın, toprak nemini kaybettiği zaman ılık su ile sulayın.

Sulama: Toprak neredeyse tamamen kuruyacak, sonra yüzeyini eşeleyeceksiniz havalandıracaksınız, hacim küçülmesi olup kenarlarda boşluklar oluşmuşsa eşeleyerek oraları kapatacaksınız sonra bolca sulayacaksınız. Su biraz ılık olmalı.

Çiçek açıyorsa o süreçte toprak nemini yarı yarıya kaybettiği zaman sulayın. Çiçeksiz olduğu zamanlarda arada bir toprak yüzde yüz nem kaybedene kadar sulamayın böylece mum çiçeğinin çok hassas olduğu gözle fark edilemeyen solucan türünden canlılar o toprakta barınamaz yok olurlar.

Suladığınız zaman, alttan çıkıp alt tabağında biriken suyu çekmesin diye o tabaktaki suyu derhal boşaltın.

Dinlenme dönemi sulaması: Ekim sonundan itibaren sulamayı daha da seyrek yapın. Yani toprak tamamen kuruyunca hemen sulamayın iki gün kadar bekletin. Sulama sıklığını yavaş yavaş düşürün. Bulunduğu yer ne kadar serin ise, serinliğe göre sulamaya o kadar ara verin; üç günden iki haftaya kadar kupkuru toprakta kalmalı. Bahara kadar böyle devam..

Besin verme: İlkbahar ve yaz aylarında büyüme başladığı ve devam ettiği zamanlarda bir ay ara ile iki veya üç defa besin vermek yeter. Hem yaprağı hem çiçeği için yetiştirilen süs bitkileri için hazırlanmış olan, suya karıştırılan sıvı besinden veya bulabilirseniz “etli yapraklı bitkiler için olan” gıdadan olmalıdır.

Budama: Evde fazlaca kalabalık yapacak kadar aşırı dallanıp budaklanmadıkça mum çiçeğini budamak iyi değildir.

Saksı değiştirme: Gereğinden büyük saksılarda olmamalı. Küçük bir fide iken küçük bir saksı gerekiyor. Saksıya göre fazla köklenirse o zaman bir boy büyük saksıya aktarın, yeni saksı eskisinden 5 cm kadar geniş olmalı daha büyük olmamalı. Senede bir veya iki üç senede bir bu şekilde saksı değiştirmesi yapmalısınız.

Üretilmesi çoğaltılması: Olgun yapraklı bir dalının kesilip direkt toprağa ekilmesiyle yılın her zamanında yapılabilir. Dalda sadece iki yaprak bırakın. Mum çiçeği için uygun bir toprağa dikin ve çok az sulayın. Bu kadar basittir. Ne zaman büyümeye başlayacağı hiç belli olmaz ama tutacağı büyüyeceği kesindir yeter ki çok sulamayın.

Mum çiçeği (Hoya), yer ve yön değiştirmeyi kesinlikle sevmeyen hassas bir bitkidir. Özellikle tomurcuklanma döneminde yerinin veya yönünün değiştirilmesi, hatta saksısının sürekli oynaması bitkinin "küsmesine", tüm tomurcuklarını ve çiçeklerini dökmesine neden olur.

Mum çiçeği (Hoya carnosa), bol aydınlık ama doğrudan yakıcı güneş almayan yerleri sever. Yaprakları etli olduğu için suyu depolar; bu yüzden toprak iyice kurudukça sulanmalıdır. Ekstra masrafa gerek yoktur; dal çeliğiyle suda veya doğrudan toprakta bedavaya kolayca çoğaltılabilir. Saksısı sık değiştirilmemelidir.

Mum çiçeği bakımı ve yetiştiriciliğinde en önemli unsurlar; doğrudan güneş almayan bol aydınlık ortam, toprağın tamamen kurumasını bekleyerek yapılan az sulama, köklerin nefes almasını sağlayan geçirgen toprak ve çiçek saplarının kesinlikle budanmamasıdır.

Yer Değişiminin Tehlikeleri ve Nedenleri

Stres ve Şok: Işık açısının ve sıcaklığın ani değişimi bitkide fizyolojik şoka yol açar.

Tomurcuk Dökülmesi: Çiçeklenmeye hazırlanan mum çiçeği yerinden memnun olmazsa tomurcuklarını aniden bırakır. Gelişimin Durması: Sürekli yer değiştiren bitki enerji kaybeder, yaprak ve sürgün büyümesini yavaşlatır veya tamamen durdurur.

Mum çiçeği (Hoya) bakımı kolay, doğrudan güneş istemeyen, aydınlık yerleri seven ve suyu az isteyen bir bitkidir. Köşede kalan çiçeğinizi canlandırmak için toprağını yenileyin, aydınlık ama gölge bir yere taşıyın ve yapraklarına su püskürtün.

Mum Çiçeği Bakım Kuralları

Işık: Dolaylı ışık alan aydınlık bir köşe seçin. Sulama: Toprak tamamen kuruyunca su verin. Sıcaklık: Oda sıcaklığı (18-24°C) en iyisidir.Toprak: Suyu kolay akıtan hafif toprak seçin.

Köşede Kalan Çiçeği Değiştirme Adımları

Yer Seçimi: Karanlıkta kaldıysa biraz daha aydınlık bir duvara veya sehpaya taşıyın.Saksı Değişimi: Kökler saksıya sığmıyorsa bir boy büyük saksıya alın.Budama: Kuruyan ve sararan sapları temizleyin.

Mum çiçeği (Hoya carnosa), etli parlak yaprakları ve bal kokulu, mum gibi parlayan yıldız şeklindeki çiçekleriyle bilinen, evlerde çok sevilen tırmanıcı ve sarkıcı bir bitkidir. Ev dekorasyonunda ve kumaş desenlerinde sıkça yer bulur.

Mum Çiçeğinin Özellikleri