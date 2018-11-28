0553 313 94 23

Multinetlilere Scotty'den özel indirim

Multinetliler, şirketin mobil uygulaması MultiPay ile Scotty'de indirim hakkı kazanıyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
Multinetlilere Scotty'den özel indirim

Multinet'in açıklamasına göre, Multinet Up'ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan mobil cüzdanı MultiPay, karekod ile mobil ödeme kolaylığı sağlıyor.

MultiPay üzerinden sanal kart yaratma ve para yükleme fonksiyonu ile fiziksel karta ihtiyaç olmadan avantajlı kampanyalara dahil olarak hem kazanç sağlamak hem de kolaylıkla alışveriş yapabilmek de mümkün oluyor.

Bu kapsamda Multinet ile Scotty arasında iş birliğine gidildi. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyada, Scotty uygulamasını indiren ve daha önce kullanmamış olanlar ilk yolculuklarında 20 TL, kodu kullanarak verdikleri ilk 2 yemek siparişinde ise 10 TL-10 TL olmak üzere 20 TL indirim hakkı kazanacak.

Daha önce Scotty uygulamasını kullanan kişiler ise bir kereye mahsus olmak üzere kodu kullanarak 5 TL indirim kazanma fırsatı yakalıyor. Kullanıcılar, MultiPay'den indirim kodunu öğrenerek kampanyadan faydalanabilecek.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:36
  1. Multinet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek
    1. KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek
    2. Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosu..
    3. Batman'da şehit polis için tören
    4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da..
    5. Otomobil, deniz kıyısında çamura..
    6. Bakan açıkladı: Artık yüzde 80'ini..
    7. Bakan Varank: "Bölgedeki tüm..
    8. Geleneksel oyuncaklar mobil oyunlarla..
    9. Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün"..
    10. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ..
    11. TCMB'den repo ihalesi
    12. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 380..
    13. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı
    14. Bağırsak hastalıklarında probiyotik..
    15. Bakan Ersoy'dan Uzak Doğu'ya "tanıtım"..
    16. G20 liderleri serbest küresel ticareti..
    17. Bakan Varank: "Yaklaşık 10 bin..
    18. FETÖ’cülerin kararına Yargıtay’dan onama
    19. Diyarbakırlı öğrenciler suç..
    20. Bakan Varank'tan flaş açıklama:..
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi