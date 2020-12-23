Multinet Up'a İstanbul Marketing Awards'tan iki kategoride "gold" ödül

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, İstanbul Marketing Awards'ta "Satış Noktasındaki Yenilikler" ile "Şikayet Yönetimi" kategorilerde altın ödülün sahibi oldu.

Multinet Up'ın açıklamasına göre, markaların, pazarlama süreçlerini dikkate alarak, bu sürece katkı sağlayan çalışmaların değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards'ta Mention, Gold ve Stars ödülleri sahiplerini buldu.

Multinet Up, MultiNet yemek kartı satın almak isteyen KOBİ ve mikro ölçekli işletmeler için geliştirdiği yeni dijital satış platformu MultiOnline ile "Satış Noktasındaki Yenilikler", yapay zeka destekli Pulse Projesiyle de "Şikayet Yönetimi" kategorisinde "gold" ödüle layık görüldü.

MultiOnline sayesinde şirketler, sözleşme onaylama, kart oluşturma, kart yükleme ve kredi kartı ile ödeme dahil olmak üzere tüm işlemleri istedikleri zaman istedikleri yerden gerçekleştirebiliyor.



Tüm işlemlerin birkaç adımda, yalnızca 10 dakikada gerçekleştirilebildiği MultiOnline ile kargo bedeli ve kart maliyeti de sıfıra iniyor.

Evrak, ıslak imza gibi prosedürlere ihtiyaç duymadan tamamlanan satın alma sürecinin ardından kart kullanıcıları mobil uygulama MultiPay mobil cüzdan üzerinden sanal kart oluşturarak harcama yapmaya başlayabiliyor.

Müşterilerin şikayetlerinin azaltılması ve daha şikayet oluşmadan problemlerin çözülebilmesini sağlamak için hayata geçirilen Pulse Projesi, müşterilerin memnuniyetsizlikleri oluşmaya başladığı ilk andan itibaren tespit edilerek hemen çözüm sunuyor.

Şikayetlerin azaltılmasının sağlandığı proje, sadece şikayetler geldiğinde en iyi şekilde yönetme anlayışından uzaklaşılarak daha şikayet oluşmadan müşterinin sorununun giderilmesi ile fark oluşturuyor.