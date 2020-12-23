  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Multinet Up'a İstanbul Marketing Awards'tan iki kategoride "gold" ödül
Ekonomi

Multinet Up'a İstanbul Marketing Awards'tan iki kategoride "gold" ödül

Şirket, hayata geçirdiği "MultiOnline" ve "Pulse" projeleriyle iki farklı aktegoride ödüle layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:57:03 -
Multinet Up'a İstanbul Marketing Awards'tan iki kategoride "gold" ödül

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, İstanbul Marketing Awards'ta "Satış Noktasındaki Yenilikler" ile "Şikayet Yönetimi" kategorilerde altın ödülün sahibi oldu.

Multinet Up'ın açıklamasına göre, markaların, pazarlama süreçlerini dikkate alarak, bu sürece katkı sağlayan çalışmaların değerlendirildiği İstanbul Marketing Awards'ta Mention, Gold ve Stars ödülleri sahiplerini buldu.

Multinet Up, MultiNet yemek kartı satın almak isteyen KOBİ ve mikro ölçekli işletmeler için geliştirdiği yeni dijital satış platformu MultiOnline ile "Satış Noktasındaki Yenilikler", yapay zeka destekli Pulse Projesiyle de "Şikayet Yönetimi" kategorisinde "gold" ödüle layık görüldü.

MultiOnline sayesinde şirketler, sözleşme onaylama, kart oluşturma, kart yükleme ve kredi kartı ile ödeme dahil olmak üzere tüm işlemleri istedikleri zaman istedikleri yerden gerçekleştirebiliyor.

Tüm işlemlerin birkaç adımda, yalnızca 10 dakikada gerçekleştirilebildiği MultiOnline ile kargo bedeli ve kart maliyeti de sıfıra iniyor.

Evrak, ıslak imza gibi prosedürlere ihtiyaç duymadan tamamlanan satın alma sürecinin ardından kart kullanıcıları mobil uygulama MultiPay mobil cüzdan üzerinden sanal kart oluşturarak harcama yapmaya başlayabiliyor.

Müşterilerin şikayetlerinin azaltılması ve daha şikayet oluşmadan problemlerin çözülebilmesini sağlamak için hayata geçirilen Pulse Projesi, müşterilerin memnuniyetsizlikleri oluşmaya başladığı ilk andan itibaren tespit edilerek hemen çözüm sunuyor.

Şikayetlerin azaltılmasının sağlandığı proje, sadece şikayetler geldiğinde en iyi şekilde yönetme anlayışından uzaklaşılarak daha şikayet oluşmadan müşterinin sorununun giderilmesi ile fark oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?
Medya

CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği gündeme bomba gibi düşerken televizyon ekranlarında da tartışmalar devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Kur'an-ı..
Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor
Gündem

Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor

Telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımının bozulmaya başladığını söyleyen Medicana..
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?
Ekonomi

KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?

KDV ne kadar? KDV indirimiyle milyonlarca vatandaş bir kez daha sevindi. Koronavirüsle mücadenin sürdüğü şu günlerde vatandaşa bir destek de..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay