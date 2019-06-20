0553 313 94 23

Mültecilerin yaşam azmi sahneye taşındı

Mardin’de 20 Haziran Dünya Mülteciler günü nedeniyle Hayata Destek Derneği tarafından mültecileri hayat hikayelerinin konu edindiği tiyatro gösterisi sahnelendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:27
Mültecilerin yaşam azmi sahneye taşındı

Mardin’de 20 Haziran Dünya Mülteciler günü nedeniyle Hayata Destek Derneği tarafından mültecileri hayat hikayelerinin konu edindiği tiyatro gösterisi sahnelendi.


Mardin’de Dicle Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Gaziantep Ofisi ve Kuruluşlar Arası Mülteci Koruma Koordinasyon Müdürü Matthijs Zeilstra, Hayata Destek Derneği Saha Koordinatörü Rukiye Dağhan Çetin, Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ve Suriyeli mülteciler katıldı.



Türkiye’nin mülteci tavrına teşekkür


Burada konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Gaziantep Ofisi ve Kuruluşlar Arası Koordinasyon Müdürü Matthijs Zeilstra, Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür etti. Zeilstra, “Dünya Mülteci Günü üzerine bir kaç noktayı belirtmek isterim. Dünya Mülteci Günü bir kutlama anı olduğu kadar, bir yansıma noktasıdır. Bu yansıma, evlerinden uzakta bir yasam kurmak zorunda kalan insanların zor durumlarının yansımasıdır. Bu yansıma, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk toplumunun erkek ve kız çocukları, kadın ve erkekleri derinden etkileyen Suriye’deki krize yönelik göstermiş olduğu cömert müdahale ve ev sahipliğinin bir yansımasıdır. Ankara’da gerçeklesen istişare ve alınan kararlar oldukça mühim ve etkin olmakla birlikte, Mardin’de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve il müdürlüklerinin gerçekleştirmiş oldukları bu faaliyet, bahsi gecen cömertlik ve ev sahipliğinin önemli örneklerindendir” dedi.



“Türkiye en fazla mülteciye sahip ülke”


Etkinlikte konuşan Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ise, Türkiye’nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu söyledi. Karaosmanoğlu, “Böyle bir günde, Mülteci Destek Programımızın önemli bir çalışma sahası olan Mardin’de sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.Mülteci konusu hepimizin bildiği üzere, 2011 yılında Suriye’de başlayan savaş sonrasında hem ulusal hem de uluslararası arenada ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye gibi donanımlı bir ülkede bile yerel kapasiteyi ve altyapıyı zorlayan; zaman zaman gerginliklere yol açan bir konudan bahsediyoruz. Tarih boyunca insanlığın karşı karşıya kaldığı bir durum bu . Afetlerden ya da savaştan kaynaklı kitlesel yer değiştirme ve göç.İçinde yaşadığımız coğrafyanın tarihine şöyle bir göz attığımızda aslında bu aynı göç vakalarının insanlığa, kültüre ne kadar muazzam bir zenginlik kattığını görüyoruz” diye konuştu.



“2018 yılında toplam bin 39 kişiye istihdam desteği sağladık”


Göç dalgasını fırsata çevirmenin ve zenginleşmiş bir geleceği inşa etmenin kendi ellerinde olduğunu kaydeden Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:


“Bu inşa ancak ulusal ve uluslararası seviyede kamu, sivil toplum ve özel sektör olarak birlikte uyum içinde çalışmamız sayesinde mümkün olacak. Krizin ilk yıllarında başlattığımız acil yardımlarla temel ihtiyaçların karşılanmasına yoğunlaştık. Suriye’de barışın gecikmesiyle birlikte yardım faaliyetlerimizi sosyal uyum, eğitim ve istihdam alanlarına taşıdık. Ne mutlu ki Mardin’deki çalışmalarımız bu projelerde elde ettiğimiz kalıcı iyileşmenin iyi örnekleri arasında. Hayata Destek Derneği olarak, geçim kaynağını geliştirme projelerimizde temel hedefimizi mülteci nüfus başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerinin güvenceli ve sürdürülebilir iş olanaklarına erişimlerini artırmak olarak belirledik. 2018 yılında önemli yol kat ettik ve bir yıl içinde toplam bin 39 kişiye istihdam desteği sağladık. Mardin’de ise Yeşilli Kaymakamlığıyla işbirliği içinde yürüttüğümüz, kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarımızla başlayan projemiz bu yıl başka bir çehreye büründü. Suriyeli mülteciler 2011 yılından bu yana ülkemizde 10 binden fazla yeni işletme kurarak, 100 binden fazla yeni istihdam sağlamış durumda.”


Etkinlik, mültecilerin başarılı hayat hikayelerinin konu edindiği tiyatro gösterileriyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    1. Bahçelievler'de toplu açılış töreni
    2. Neçirvan Barzani IKBY Başkanı..
    3. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    4. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    5. Araklı’daki selde hayatını kaybedenler..
    6. F klavye kursu tamamlandı
    7. İstanbul seçimlerinde 10 milyon 560..
    8. İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a..
    9. Yol inşaatının tozu zeytinlikleri..
    10. Serdivan’da afetin izleri siliniyor
    11. Büyükşehir’in yönetim yapısı yeniden..
    12. Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki..
    13. Yemenli askerler, BAE destekli..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    15. Marmaris yangını 3 hektarda kontrol..
    16. Trabzon’un Yomra-Özdil karayolu..
    17. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    18. Eniştesini öldüren kadına 12 yıl 6 ay..
    19. Alaplı’da Pat pat kazası: 1 yaralı
    20. Biga Kent Konseyinin yeni başkanı Tatlı
    21. Irak’ın yumurta almayı durdurması..
    22. Çekmeköy’de felçli vatandaşın orman..
    23. Isparta'da "Viking Savaşçısı" figürlü..
    24. "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim..
    25. 2019 üniversite kontenjanları devlet..
    26. Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya..
    27. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    28. Kilosu 150 dolara varan deniz..
    29. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    30. Mobese makas atan aracı tespit etti,..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"
    Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"