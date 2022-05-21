Mülteciler, hayvancılık ve tarıma katkı sağlıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, şunları dile getirdi: “Şu anda özellikle Afganistan’dan gelen göçmenler ağırlıklı olarak kırsalda hayvancılık ve tarımda çalışıyorlar. Suriyeli sığınmacıların da bazıları Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve batıda tarım ve hayvancılıkta çalışıyorlar. Bu Türkiye için önemlidir. Bu insanların tarımımız ve hayvancılığımıza ciddi katkıları var. Tabii ki birçoğu izinsiz çalıştıkları için çeşitli zamanlarda hem çalıştırana hem de çalışana ciddi yaptırımlar uygulandı. Tarım ve hayvancılıkta çalıştırılması şartıyla bir düzene konulması ile alakalı bir sistem kurulabilir mi? düşüncesi ile arkadaşlarımız ile fikir alışverişleri yapıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlardan bir tanesi olarak bu konuyla alakalı olumlu yaklaşım sergileyen insanlardan bir tanesiyim. Mültecilerin tarım ve hayvancılıkta ‘geçici’ çalışma izni verilmesi üzerinde tartışıyoruz.”

Gönlümüzden geçen güvenli dönmeleri

Kılıç, şöyle devam etti, “Türkiye’de şu anda göçmenlerle alakalı genel bir tartışma yaşanıyor. Türkiye’de özellikle Suriye’den savaş yüzünden gelenler ile daha iyi şartlarda yaşamak için gelen göçmenleri ayırmamız lazım. Savaştan kaçtıkları için gelen insanlar içinde elbette farklı düşüncelere sahip olanlar vardır. Ancak ağırlık savaş yüzünden ülkemize gelmek zorunda kaldılar. Elbette ülkede bu insanlara gerekli şefkat ve gerekli iyi niyet gösteriliyor. Tabii ki gönlümüzden geçen bu insanların bir an önce kendi ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesidir. Kendi istekleri ile dönmeleri için Türkiye her zaman üzerine düşeni yapıyor. Bu güvenlik meselesi biraz Suriye’nin elinde biraz da mülteci konusunda ahkâm kesenlerin elinde.”