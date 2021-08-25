Mülteci pozuyla reklamını yapan Kanada Başbakanı'ndan ırkçı vaat!

Konut piyasasındaki yükselişin ardından evlerin satın alınabilirliği konusunda çözüm arayan Başbakan Trudeau, yabancı varlıkları engelleyeceklerini söyledi.

Erken seçim kararı alınan Kanada'da halk, 20 Eylül’de federal parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, emlak piyasasında atacağı adımı açıkladı.

Kanada Başbakanı'ndan ev fiyatları konusunda hamle

Trudeau, Kanada'daki evlerin satın alınabilirliğine yön vermek amacıyla yeniden seçilmesi durumunda yabancı ev alıcılarına iki yıl yasak getireceğinin sözünü verdi.

Kanada Emlak Birliği'nin (CREA) verilerine göre, ülkenin konut piyasası, koronavirüs salgını döneminde yıllık yüzde 16 artış kaydetti. Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti'nin odaklandığı konuların başında emlak sektörü ve ev fiyatları geliyor.

"Yabancılara izin vermeyeceğim"

Ontario eyaletinin Hamilton kentinde destekçilerine seslenen Trudeau, "Evinizle ilgili fiyat savaşını spekülatörlere kaptırmamalısınız. Bir şeylerin değişmesinin zamanı geldi." dedi. Trudeau, "İnsanların yaşaması gereken evlere daha fazla yabancı varlık yatırılmasının engelleneceğini" söyledi.

Açık kapı politikası, düşük faiz oranı...

Independent'ın haberine göre, Kanada'da yatırımcılara yönelik açık kapı politikası ve düşük faiz oranları nedeniyle Vancouver ve Toronto'daki mülkler, Kanada dışındaki alıcılar için giderek daha çekici bir hal almış durumda.

Kanada'da ikamet etmeyenler, ülkede daimi oturma iznine sahip olanlarla hemen hemen aynı hakları taşıyor. Söz konusu ülkede ev almak isteyen yabancıların yaklaşık yüzde 70'ini Çin, yüzde 4,6'sını ABD ve yüzde 3,6'sını Hindistan vatandaşları oluşturuyor.

Bir evin fiyatı 688 bin dolar

CREA'ya göre, Kanada bir evin ortalama değeri, geçen yıl yüzde 38'den fazla artarak mayıs ayında 688 bin dolar oldu.

Mültecileri kapıda karşılamıştı

Kanada Başbakanı, seçildiği günlerde, ülkeye gelen Suriyeli mültecileri kapıda karşılamıştı. O anlar, objektiflere böyle yansımıştı.