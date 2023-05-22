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Mülteci kavgası: Ulan senden mi korkacağım

Yeniakit Publisher
2023-05-22 03:28:00 -
Mülteci kavgası: Ulan senden mi korkacağım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Twitter'da göç politikaları üzerinden tartıştı.

CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyada birbirine girdi.

Özcan, Türkiye'deki kaçak göçmenlere yönelik, Twitter'da "Uyuyamıyorum..delirmek üzereyim…13 milyon sığınmacı demek,10 yıl sonra 20 milyon terörist demek! Çoluğumuza çocuğumuza,esnafımıza bıçak çekip gasp ettiklerinde bu paylaşımlarımı hatırlarsınız umarım! Ama geç kalacağız o zaman! Artık bu seçim seçim olmaktan çıktı! Sığınmacı sever RTE mi, gitsin diyenler mi arasında referandun mu…ne olur dikkatli oy kullan kardeşim!" paylaşımında bulundu.

"Nazi kafası"

Özcan'ın paylaşımını alıntılayan Yeneroğlu ise, "Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

"Ulan senden mi korkacağım"

Yeneroğlu'na yanıt veren Özcan ise, "Biz siyasete girdiğimizde siz iktidar partisindeydiniz @myeneroglu AKP’den dışlan, kovul sonra gel CHP’lilerin oyuyla seçil.
Sonra bana kayyum atanması, akıl hastanesine yatırılmam çağrısında bulun. Ulan Yeneroğlu; biz 4 senedir kelle koltukta Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Beni RTE korkutamadı, FETÖ, PKK, Hizbullah korkutamadı senden mi korkacağım?
Utanmaz adam!!! 1 kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur." dedi.

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