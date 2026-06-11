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Spor 2029’a kadar imzayı attı! Real Madrid’de Mourinho dönemi yeniden başladı
Spor

2029’a kadar imzayı attı! Real Madrid’de Mourinho dönemi yeniden başladı

Yeniakit Publisher
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2029’a kadar imzayı attı! Real Madrid’de Mourinho dönemi yeniden başladı

Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid’de başkanlık seçiminin ardından teknik direktör koltuğu da sahibini buldu.

 

Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu. Madrid ekibi, Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak.

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