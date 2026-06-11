Şeytanlar birbirine düştü! Trump’ın yardımcısı dostu İsrail’i sattı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile İsrail'in yakın ortaklar olduğunu kaydeden Vance, “Ancak bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var” dedi.

Vance, Netanyahu'yu ‘ülkesinin çıkarlarını agresifçe savunan bir lider’ olarak niteleyerek, Trump'ın ise kendi çıkarları konusunda net olduğunu söyledi. Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerine yaklaşımında hata yapıp yapmadığı sorusuna Vance, “Elbette, bazı konularda yanıldı” cevabını verdi.