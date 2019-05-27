Mülteci kampında mültecilere dayak!

Euronews’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir sivil toplum örgütü kamptaki yaşam koşullarını protesto eden sığınmacılara cumartesi sabahı polis tarafından müdahale edildiğini aktardı.

Protestocuların sayısının 60 - 70 civarında olduğunu söyleyen yetkili, "Mülteciler ve sığınmacılar, kamptaki yaşam koşullarıyla ilgili protesto yürüyüşü düzenliyorlardı ancak yolları yerel saatle 7.30 civarında polis tarafından kesildi" dedi.

Polis bazı mültecileri dövdü

STK'ya göre polis uyarı ateşi açtı, biber gazı kullandı ve göstericilerin bazılarını 'dövdü'.

Euronews'a sırtındaki iki darp izini gösteren bir mülteci, "Samos'ta sistem iyi çalışmıyor, bu yüzden de yürüyüş düzenledik." dedi.

Samos'ta yaşayan bir serbest foto muhabiri olan Jerome Fourcade, Euronews'a polisin göstericileri cezalandırdığını gördüğünü söyledi.

Diğer yandan yaklaşık 10 sivil toplum örgütü çalışanı, olay yerinde saat 8.30 sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Birkaç saat gözaltında tutulan görevlilere "kimliklerinizi doğruladık" denildi.

Gazeteci Fourcade da gösterileri fotoğraflamaya çalışırken gözaltına alındı. Polis, Fourcade'in çektiği fotoğrafları görmek istedi ancak gazeteci tutuklu olmadığını dolayısıyla fotoğraflarına bakma yetkilerinin olmadığı karşılığını verdi. Fourcade, tüm mülteciler dağıldıktan sonra 10.30 gibi serbest kaldı.

Yaklaşık 650 kişi kapasiteli olarak tasarlanan ancak 4000 kişinin yaşadığı Samos Mülteci kampında aşırı nüfus önemli bir sorun.

STK çalışanına göre pek çok insanın sağlık hizmetlerine erişimi yok ve çoğu kendi inşa ettikleri barınaklarda yaşıyor:

"Etrafları zararlı haşerelerle çevrili. Çadırlarında yılan bulunuyor veya akrep ve sıçanlar tarafından ısırılanlar var. Sıcaklık 26 derece. Kamp çöple dolu, bu yüzden de hastalık yayılıyor. Bunlar son derece insanlık dışı şartlar."