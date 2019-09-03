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Mülteci kaçırmak için Fikret Orman'ın teknesini çaldılar!

Mülteci kaçırmak için tekne çalan hırsızlar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da teknesini çaldı.

03 Eylül 2019 Salı 11:38
Mülteci kaçırmak için Fikret Orman'ın teknesini çaldılar!

Bodrum’da mülteci kaçırmak için tekne çalan hırsızlar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da teknesini çaldı. İş adamının teknesi, Kos’ta terk edilmiş halde bulundu. Teknesini yerinde bulamayınca şok geçiren Fikret Orman hemen jandarmaya haber verdi.

YUNAN ADASINDA BULUNDU

Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çaldı. Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurdu. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:38
  1. Fikret Orman

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