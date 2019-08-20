0553 313 94 23

Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi

İstanbul Valiliği’nin kentte kayıtlı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanıdığı sürenin son gününe gelinirken Mülteci Hakları Dernekleri ek süre istedi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:06
Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi

İstanbul Valiliği’nin kentte kayıtlı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanıdığı sürenin son gününe gelinirken Mülteci Hakları Dernekleri ek süre istedi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanvekili Av. Abdullah Resul Demir yaptığı açıklamada, “20 Ağustos itibariyle kendi isteği ve arzusuyla kayıtlı olduğu şehre giden Suriyeli sayılarının çok az kaldığını düşünüyorum. Bu onlar için neredeyse imkansızdı. Bu konuda otoriteler gerekli yardımı yapmayınca problemler yaşandı. Bugün hala bir uzatma bekliyoruz” dedi.


Kaçak göçle mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere geri gönderilmeleri ile ilgili tanınan süre bugün itibariyle sona erdi. Tanınan sürede Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesinin imkansız olduğunu düşünen mülteci hakları dernekleri, gönderme işlemi için sürenin uzatılması talebini yeniledi.


“Göç idaresi önünde herhangi bir hareketlilik yok”


Suriyelilerin yaşadığı süreci anlatan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanvekili Av. Abdullah Resul Demir, “Suriyeliler ülkeye girdiği andan itibaren herhangi bir şehre kayıt olmamışlardı. İl göç müdürlüklerinin kurulmasınınsonra kayıt işlemleri oldu. Ancak bu kayıt işlemlerinde insanlar o zaman rastgele kayıt olmuşlardı. Bu bir zorunluluktu. İçişleri Bakanlığı 2017’de bir genelge yayınladı. Denildi ki; kayıtlı olduğu şehirlerde yaşamalılar. O genelgeden sonra Temmuz 2019 tarihine kadar herhangi bir uygulama olmadı. Suriyeliler istediği şehirde yaşadılar. Bugün de bu kadar yaşanmışlığın arkasından İstanbul’da 7-8 yıldır yaşayan Suriyelilere bir ay içerisinde ‘Kayıtlı olduğunuz şehirlere gidin’ denildi. Valiliğimizin 5 Ağustos itibariyle bir açıklaması oldu. Bu düzensiz göç ile mücadele konusunda şöyle bir açıklama oldu. Dendi ki; 12 Temmuz-5 Ağustos arasında 14 bin küsür tane yabancı geri gönderme merkezlerine gönderildi. 3 bin 500 kişi de barınma merkezlerine gönderildi. Bu sayılar kayıtsız kişilere ilişkindi. Ancak kayıtlı kişilere ilişkin bir işlem olmadı. Bugün göç idaresinin önündeyiz. Herhangi bir hareketlilik burada yok” dedi.


Açıklamanın yapıldığı Temmuz ayından itibaren Suriyelilerin olabildiğince evinden çıkmadığını ifade eden Demir, “İşlerine gitmediler. Bu mağduriyetin giderilmesiyle gerektiğini defalarca ilettik. Biz STK’lar olarak da gerek siyasi otoritelere gerekse idari otoritelere ilettik. Sürenin uzatılmasını istedik. Çünkü bu kadar kısa sürede bin 500 - 2 bin liraya kayıtsız olarak çalışan Suriyelinin evini taşıması, kayıtlı olduğu yerde ev bulması, çoluğunu çocuğunu taşıması, kayıtlı olduğu yerde iş bulması neredeyse imkansız bir süreçtir. Bununla birlikte bu süreçlerin olabildiğince mülteciler için kolaylaştırılması için de Valilik ve göç müdürlüğünce herhangi bir aksiyon alınmadı. Buradaki uygulama sıkıştı” dedi.


20 Ağustos itibariyle kendi isteği ve arzusuyla kayıtlı olduğu şehre giden Suriyeli sayılarının çok az kaldığını dile getiren Demir, “Bu onlar için neredeyse imkansızdı. Bu konuda otoriteler gerekli yardımı yapmayınca problemler yaşandı. Bugün hala bir uzatma bekliyoruz. Bu taşınma süreci ile ilgili olarak göç müdürlükleri ve valiliklerin olabildiğince Suriyelileri bilgilendirmesi ve cesaretlendirmesi gerekiyor. Göç müdürlüklerine barış ortamında girip, geri gönderilmeyeceklerinin bilinciyle buraya gelebilmelerini sağlamaları gerekmektedir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da ‘Fotoğrafçılık Günü’ne özel sergi
    1. Manisa’da ‘Fotoğrafçılık Günü’ne özel..
    2. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
    3. Oynamak için girdiği inşaattan düştü
    4. Eski eşinden Pakistan Başbakanı Khan’a..
    5. Ölümden döndü
    6. Dişini çektirmeye gitti, yüzünden ve..
    7. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam..
    8. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    9. Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını..
    10. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    11. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    12. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    13. Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
    14. Geleceğin robotik kodlama ustaları..
    15. Böbrekleri rahatlatan kakaonun diğer..
    16. Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve..
    17. GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
    18. Erciyes Üniversitesi "canlı model"..
    19. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    20. Demir, madenlerin insan ve çevre..
    21. Avanos’ta aranan bir şahıs yakalandı
    22. Burs ve iş garantisi tekstil..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman..
    25. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    26. Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde
    27. Günün ilk yarısında en çok değer..
    28. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    29. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    30. Günün ilk yarısında endekslerin..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz