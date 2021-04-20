Mülteci çocuklar, Batılı sapıkların pençesinde!

Hasan Eğrigöz Ankara

Avrupa’da yaşanan sığınmacı dramında korkunç tablo her geçen gün büyüyor. Sınırına yaklaşan mültecileri ülkelerine almamak için her türlü şiddete başvuran batı ülkeleri, meğer göçmen çocuklara gözünü dikmiş.

18 bin 292 çocuk kayıp

Avrupa’da resmi rakamlara göre 2018-2020 yılları arasında ‘devlet koruması’ altında olan 18 bin 292 mülteci çocuk kayboldu.

Konuya ilişkin konuşan Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik, şunları kaydetti: “Dünyada, Amerika ve Avrupa dahil bu pedofoli hastalığı var. Bu çocukları muhtemeldir ki hem organ mafyasına, hem fuhuş tacirlerine yani o sapkınlara satıyorlar. Bir ihtimal daha var ki o da çok vahim. Adrenochrome adı verilen gençlik iksiri için de kaçırılıyor olabilirler. Çocuğa işkence ederken adrenalini yükseliyor o anda çocuktan kan alınıyor ve onu gençlik iksiri olarak kullanıyorlar. Joe Biden’ın da bu işte adı geçiyor. BM’nin konuyla ilgili bir araştırma yapması gerekiyor. Savaş bölgelerinden de çocuklar kaçırılıyor. Çocuk tacirleri, insanlık suçu işliyor. Ağır şekilde cezalandırılmalıdır.”

Avrupa sınıfta kaldı

Mazlumder Ankara Şube Başkanı Osman Yurt da, şunları ifade etti: “18 bin mülteci çocuğun kaybolduğu iddiası çok ciddi endişe verici bir durum olarak önümüzde duruyor. Bir defa bunun bağımsız ve tarafsız gözlemcilerle ciddi olarak incelenmesi lazım. Bunun araştırılması lazım. Takip edilmesi lazım. Toplumun bu konuda duyarlı olması lazım. Bizim çok mükemmel bildiğimiz Avrupa’nın bu konuda çok da iyi olmadığını, çok da sağlam olmadığını biliyoruz. Çocuk hakları sözleşmesi başta olmak üzere, mülteci hakları sözleşmesi ve temel haklar konusunda endişelerimiz var. Bunların giderilmesi, bu konunun ciddi şekilde inceleme ve takiple mümkün.”