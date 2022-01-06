Mülakat torpiliyle kadro hırsızlığı

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AK Parti hükümetini mülakatlarda usulsüzlük yaptığı iftirasıyla yıpratmaya çalışa CHP’nin yönettiği büyükşehir belediyelerindeki emek gaspının önü bir türlü alınamıyor. CHP’li İBB’de işe alınan 557 terör iltisaklı ismin sıcaklığı gündemdeki yerini korurken, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de mülakat skandalı patlak verdi. 2019 yılında belediye iştiraki ASKİ’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere açılan sınavda aleni bir kadrolaşmaya gidildiği belirlendi. 142 kişinin girdiği sınavda 73 adayın mülakat puanın, yazılı sınavdan aldığı puana göre 10 ya da 40 puan arası düşürülerek eşine az rastlanır bir emek gaspının gerçekleştirildiği bildirildi. 44 adayın da yazılı sınavdan düşük puan almalarına rağmen sözlü sınavlarının 10 ile 40 puan arası yükseltildiği ve bu yolla kadrolaşmaya gidildiği belirlendi.

Emekleri gasp edildi

Yüksek puana rağmen mülakatta düşük verilerek elenen mağdurlardan birkaçı:

Yazılı sınavdan 93.33 alan R.G. isimli adaya mülakatta 60 verilerek ortalaması 76.67’ye düşürüldü ve elendi.

Yazılı sınavdan 91.67 puan alan R.S.’ye sözlü sınavda 60 verilerek ortalaması 75.84’e düşürülerek hakkı gasp edildi.

Yazılı sınavdan 88.33 puan alan A.S.’ye mülakatta 60 puan verilerek ortalaması 74.17’ye düşürüldü ve emeği çalındı.

Yazılı sınavdan 85 alan H.Ö isimli adaya mülakatta 70 verilerek ortalaması 77.5’e düşürüldü ve elenmesi sağlandı.

Yazılı sınavdan 83.33 puan alan E.A mülakatta 68 puan verilerek ortalaması 75.67’ye düşürüldü ve emek gaspı yapıldı.

Yazılı sınavdan düşük puan almalarına rağmen mülakatta puanları yükseltilerek kadro kapan yandaşların birkaçı:

Yazılıdan 61.67 alan O.T’ye mülakatta 100 tam puan verilerek ortalaması 80.84’e yükseltilerek kadroya alındı.

Yazılıdan 61.67 alan İ.Ö isimli adaya da sözlüden 100 puan verilerek ortalaması 80.84’e yükseltildi ve başarılı sayıldı.

Yazılıda 61.67 alan C.İ’ye sözlü sınavda 100 puan verilerek ortalaması 80.84’e yükseltildi ve kadroya yerleştirildi.

Yazılı sınavdan 63.33 alan H.Ö’ye mülakatta 100 puan verilerek ortalaması 81.67’ye yükseltildi ve kadro aldı.

Yazılı sınavdan 65 alan S.Ö isimli adaya mülakatta 100 puan verilerek ortalaması 82.5’e yükseltildi ve kadroya girdi.

26 adayın ise yazılı sınavdan aldığı puandan daha yüksek mülakat puanı verilerek atanması sağlandı.

Kılıçdaroğlu aynaya baksın

Siyasiler ve gazeteciler ise, “Kılıçdaroğlu liyakatsizlik ve mülakatlarda usulsüzlük arıyorsa belediyelerine baksın” dediler.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan: “Mansur Yavaş tarafsız olamadı. Ehliyet ve liyakate göre hareket etmedi. Yavaş tarafından ASKİ’ye alımlarda liyakat kavramı gözetilmedi. Adaletli davranılmadı. Yazılı sınavda yüksek puan alan kişiler elendi. Kemal bey adaletsizlik arıyorsa Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne baksın.”

Gazeteci Cengiz Alçayır: “İster hinlik isterse siyasi hokkabazlık deyiniz. CHP’li belediyelerde neyi yanlış gibi gösteriyorlarsa fazlasını kendileri yapıyorlar. Artık halk bunu anladı. Yanlış ve yalan üzerine kurdukları bir siyaset üretiyorlar. Bu bir emek gaspıdır. Hem kişilerin hem toplumun geleceğiyle oyalanıyor. Liyakatsiz insanlar oraya gelerek toplumun geleceğiyle oynanıyor. İmamoğlu’nun terörle iltisaklı isimleri belediyeye işe almış olması da hangi liyakatla açıklanabilir. Bu bildiğin topluma ihanetin diğer adıdır.”