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Ekonomi Müjdeyi verdi! İlk kez ev alacak vatandaşları sevindirecek haber!
Ekonomi

Müjdeyi verdi! İlk kez ev alacak vatandaşları sevindirecek haber!

Yeniakit Publisher
2023-08-11 14:04:00 -
Müjdeyi verdi! İlk kez ev alacak vatandaşları sevindirecek haber!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici olacağız. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici olacağız. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

"İLK KONUT ALIMINA DESTEK İÇİN ÇALIŞMA VAR"

Toplantı sonrası konuşan Yılmaz şu ifadelere yer verdi;

Konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. TCMB-BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız.
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