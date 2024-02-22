Müjdeyi Selçuk Bayraktar duyurdu! Art arda gelen müthiş başarılar düşman çatlatıyor
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 18. test uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığımı videya "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketini ekledi.
Bayraktar, TB3'ün Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ne tabi tutulduğunu aktardı. 18. test uçuşu başarıyla tamamlandı.
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