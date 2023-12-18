Müjdeyi Mücahit Birinci verdi! 'Sokak köpeklerinin artık konuşulmayacağı bir düzenleme olacak'

Türkiye genelinde 2,8 milyon başıboş köpek sözde hayvanseverler sebebiyle güvenli ortamlara taşınamıyor.

Ankara'da ilköğretim 4. sınıf öğrencisi Tunahan'ın başıboş köpek saldırısıyla tanınamayacak hale gelmesi ve Muş'un Varto ilçesinde 79 yaşındaki bir kadına köpek ısırması sonucu konulan "kuduz" teşhisi sabırları taşırdı.

Tunahan Ankara Keçiören'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucunda ağır yaralandı.



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Muş'un Varto ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadına "kuduz" teşhisi kondu.

Birinci'den umutlandıran açıklama!

Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla umutlandırdı.

Yetkililer tarafından üzerinde çalışılan sisteme ilişkin açıklamada bulunan Birinci, "Sokak köpeklerinin artık konuşulmayacağı, böyle bir mefhumun var olmadığı bir düzenleme olacak inşallah. Devletimiz bu noktada da vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak." dedi.

Habertürk düzenlemenin detaylarını anlatmıştı!

Habertürk üzerinde çalışılan düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:

"Dünyadaki uygulama örnekleri de incelendi. Avrupa'nın pek çok ülkesindeki uygulamaya göre sokak hayvanları sayım ve kısırlaştırmanın ardından bölgedeki barınaklara yerleştirilip sahiplendirilmek için ilana çıkılıyor. Verilen süre sonunda sahiplendirilemezse, uyutulma yoluna kadar gidiliyor.

Hazırlanan taslak çalışmanın tamamlandığı belirtilirken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinin yeniden belirlenmesi de masada."