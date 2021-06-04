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Gündem Müjdeye saatler kala heyecanlandıran paylaşım!
Gündem

Müjdeye saatler kala heyecanlandıran paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Filyos Limanı'nın açılışında duyuracağı rezerv müjdesine saatler kala Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:54:00 -

Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler önce duyurduğu ve bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Gelen bilgilere göre Erdoğan'ın, doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan uyandırdı.

Saatler kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı heyecan yarattı. Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi. 

BLOOMBERG: Yeni doğal gaz rezervi keşfedildi

Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçmişti. Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini ifade etmişti.

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