Müjdeli haber! TÜRKSAT 6A için tarih verildi

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezinin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla Ankara Kahramankazan’da gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştirilen merkez ile TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlanacak. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin uydu teknolojilerinde hızını yükselttiği ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bugünlerde yeni ve yerli haberleşme uydularımızın üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerini iç içe yaşarken Bugün de TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi’ni açmanın ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Temmuz’da yapılan alçak darbe girişiminde TÜRKSAT’ın Gölbaşı Yerleşkesine gerçekleştirilen hain saldırı, bu kurumumuzun stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Milletimizin iradesini kırmak için korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT’ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik duran TÜRKSAT çalışanı kardeşlerimiz sayesinde Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı” diye konuştu.

“Uydularımızın her türlü çalışma şartlarında kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlayacak”

Açılışı gerçekleştirilen merkezin TÜRKSAT bünyesinde yürütülen hizmetlerin olağanüstü durumlar veya sistem kaynaklı acil durumlarda yayıncılık hizmetlerinin kesintiye uğramaması açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“TÜRKSAT uyduları üzerinden TV-Radyo ve internet hizmetleri, Gölbaşı yerleşkesinde bulunan uydu anten sistemleri ve uydu yer istasyonları ile verilmektedir. Mevcut şartlarda bahsi geçen hizmetlerin yedekliği ise TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde kurulu olan yedek yer istasyonu ve anten sistemleri ile sağlanmaktadır. Az önce anlattığım üzere olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda hızlı bir şekilde tüm trafiğin aktarılabileceği, operasyona hazır ve farklı bir konumda yedeklilik merkezine ihtiyaç duyduk. Bu amaçla TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezimizi, Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi bölgesinde 28 bin 800 metrekare arazi üzerine anten ve alt sistemleri ile hizmete hazır hale getirdik. Bin metrekare Ana binaya sahip Merkezimiz uydularımız yedeklilik yapmak amacı ile bir adet 13,2 metre çapında anten ve Ka frekans bandında çalışan alış ve veriş alt sistemlerini de içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek. Bu merkez TÜRKSAT uydu yer kontrol istasyonları ile entegre çalışacak şekilde uydu takip özelliğine sahip iki adet 9 metre Ku-Band anten sistemiyle de uydularımızın her türlü çalışma şartlarında kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlayacak.”

“Uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz”

Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uzayda izi olanın, Dünya’da gücü olur” diye konuşarak şunları söyledi:

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“Yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza dünya ile eş zamanlı olarak sunuyoruz. TÜRKSAT üzerinden uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için çalışırken, diğer yandan bilişim ve uzay teknolojileri altyapılarının kurulmasına ve küresel pazarlara açılmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumunun uzaydaki karşılığı sayabileceğimiz uydu yörünge haklarının korunması ve işletilmesi kapsamında önemli faaliyetler yürütüyoruz.”

“TÜRKSAT 6A 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleşecek”

TÜRKSAT-5A ve TÜRKSAT-5B uydularını 2021 yılında uzaya gönderdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “TÜRKSAT-5A, 28 Haziran 2021'de 31 derece Doğu yörüngesinde göreve başlamıştır.TÜRKSAT-5B’DE 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye’nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlendi. Bugün uydular üzerinden TV ve Radyo yayıncılığı ile internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetlerimizle bölgemizde lider konumdayız. TÜRKSAT Dünya’da ilk 22 uydu operatörü arasında yer alıyor. Şimdi ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda TÜRKSAT 6A'yı haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz. TÜRKSAT 6A hizmete başladığında diğer uydularımız ile kapsanamayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunarak bölgemizdeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKSAT, Türkiye genelinde 4,7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyor”

TÜRKSAT’ın katma değerli uydu hizmetleri kapsamında çok önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan Uraloğlu, “VSAT yani küçük çaplı veri terminali hizmetleri ile ağırlıklı olarak karasal altyapının ulaşamadığı bölgelerde özellikle de köy okullarımıza bu terminaller aracılığıyla hizmet sağlıyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA, DHMİ, AFAD, TSK olmak üzere birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşuna 4 binin üzerinde terminalle uydu üzerinden internet hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra Taşıyıcı Takip Sistemi, Uzay Cisimleri Takip Sistemi, Yüksek İrtifa Platformu, Kanal Güncelleme Sistemi, TÜRKSAT Konumlama Sistemi gibi birçok Ar-Ge projelerini de yerli ve milli kaynaklarla yürütüyoruz. Bir diğer ana hizmet alanı olarak son kullanıcıya sunulan kablo yayıncılık hizmetlerini de TÜRKSAT sağlıyor. Türkiye genelinde 4,7 milyon haneye kablo TV ve internet hizmeti veriyor. Türkiye’nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı ile bugün 64 milyon üstünde kayıtlı kullanıcıya yaklaşık 7 bin 500 kamu hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, açılışa, TÜRKSAT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Ertok, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve bürokratlar katıldı.