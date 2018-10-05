Müjdeli haber geldi! Ekmeğe zam iptal edildi
Bursa'da ekmeğe 2 gün önce yapılan zam iptal edildi. Zamla birlikte 1,25 liradan 1,50 liraya yükselen ekmek bugünden itibaren tekrar 1,25 liradan satılacak.05 Ekim 2018 Cuma 11:24
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekmek zammı, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 5 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1,25 liradan satışının devamına karar verilmiştir" denildi.
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