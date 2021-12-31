Müjde verildi! Dünyada sayılı o merkez Ankara'da kuruluyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara’da dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üslerinden birinin kurulacağı müjdesini verdiğini yazdı. Projenin hazır olduğunu, ihale sürecinin ise son aşamaya geldiğini ifade eden Müderrisoğlu, Koca,'nın, Cumhuriyet döneminde "Hıfzıssıhha Enstitisü'nü" kuran Refik Saydam'ın mirasına sahip çıktıklarını söylediğini aktardı. İşte o yazı:

"Sağlık Bakanı Koca, Ankara’da dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üssü kurulacağını müjdeledi: Proje hazır, ihale süreci son aşamada. Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz

Kovid-19 pandemisine karşı Turkovac aşısını geliştiren Türkiye, geleceğe damga vuracak bir projeye daha imza atıyor. Ankara Esenboğa'da, dünyanın sayılı aşı ve biyoteknoloji üssü kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SABAH'a yaptığı açıklamada, Cumhuriyet döneminde "Hıfzıssıhha Enstitisü'nü" kuran Refik Saydam'ın mirasına sahip çıktıklarını söyledi. Türkiye'nin aşı üssü için proje hazırlıkları tamamlandı, ihale süreci ise son aşamaya geldi. Akıllı bina teknolojisi ile donatılacak merkez, 2022 sonunda hizmete alınacak. Bakan Koca şunları söyledi:

EN SON VEREM AŞISI ÜRETİLDİ: Son olarak 1998 yılında BCG (verem) aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, çeyrek asır sonra bu sahada yeniden iddialı ve güçlü olacak. Türkiye'de aşı üretimi ile ilgili çabaların iki asırlık geçmişi var. Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük gayretler gösterildi. Hücreden yüzde 100 yerli ve milli aşı üretimi ise 50 yıl sonra yeniden başladı.

50 BİN METREKARE: Aşı ve biyoteknolojik ürünlerin geliştirilip üretileceği merkez, 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak, son teknoloji ile donatılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra, üniversitelerin ve özel sektörün kapasitesi de bu merkezde sentezlenecek. Aşı ve genetik ürünler AR-GE ve üretim merkezi olarak planlanan tesiste, "İnaktif, mRNA, Nazal, Adenovirüs" aşıları üretilecek.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ: İlk etapta, Güney Kore ve Japonya'dan teknoloji transferi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle inaktif aşılar, gerek üretiminin zorluğu, uzun süre alması ve maliyeti nedeniyle ilaç firmaların öncelikli yatırım alanına girmiyor.

DÜNYA İLE PAYLAŞILACAK: Turkovac ile ilgili çalışmalar dünya ile paylaşılacak. Aşının etkinliği Delta ve Omicron varyantları bazında da açıklanacak. Bilhassa Omicron varyantı özelinde aşının hayvan deneyleri başladı. Varyanta dayalı virüs değişimlerine uyumlu aşı geliştirilmesi yıllar almayacak.

3 AYDA 3 MİLYON AŞI: Şu an 135 bin doz Turkovac aşısı depolarda. İlk ay 500-700 bin doz, 3. ay sonunda ise 3 milyon doz aşı üretilecek. Ayrıca Kovid-19'a karşı yerli ilaç (tablet) için ilk ruhsat verildi, Kovid ilacı üretmek için üç firma başvuru yaptı."