Müjde geldi! Ev satın almak isteyenler, TOKİ müjde gibi haber geldi: 2+1 3+1 konutlar uygun fiyatlı satılacak

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği 2+1 ve 3+1 daireler hakkında başvuru işlemleri, gerekli prosedürler ve talep edilen evraklar, gelecekteki konut sahiplerinin en çok ilgi duyduğu ve bilgi talep ettiği hususlar arasında yer alıyor. Konut edinmek isteyen bireyler, TOKİ’nin resmi yayın organlarından detaylı bilgilere ve başvuru sürecinin tüm ayrıntılarına ulaşabilirler.

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği 2+1 ve 3+1 daireler hakkında başvuru işlemleri, gerekli prosedürler ve talep edilen evraklar, gelecekteki konut sahiplerinin en çok ilgi duyduğu ve bilgi talep ettiği hususlar arasında yer alıyor. Konut edinmek isteyen bireyler, TOKİ’nin resmi yayın organlarından detaylı bilgilere ve başvuru sürecinin tüm ayrıntılarına ulaşabilirler.

Başkanlığı (TOKİ), 2024 yılı içerisinde Türkiye çapında yeni konut geliştirme projelerine ara vermeden devam etmektedir.

Bu inşaat hamleleri, 2+1 ve 3+1 gibi konut tipleri için başvuru prosedürleri hakkında vatandaşların en çok bilgi almak istediği konular arasındadır. İşte, TOKİ’nin konut başvurularıyla ilgili tüm detaylar...

TOKİ BAŞVURU TAKVİMİ

2024 yılında, TOKİ, Mayıs ayı itibarıyla yeni konut geliştirme projelerine başvuruları almaya başlayacaktır. Ankara, Şırnak, Şanlıurfa, Kayseri, Karabük ve Çankırı gibi illerde 3 - 23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerin ardından başvuru süreci aktif hale gelecektir. Başvuru tarihleri ve ilgili bilgiler TOKİ’nin resmi web sitesinde ilan edilecektir.

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TOKİ’nin konutlarına başvuru yapabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı kriterler şunlardır:

• Başvuruda bulunacak kişinin veya ailesinin adına kayıtlı bir mülkün bulunmaması.

• Başvuru yapılan ilde en az bir yıl süreyle ikamet edilmiş olunması.

• Başvurucunun 25 yaşını doldurmuş olması şartı; fakat çocuk sahibi dul bayanlar için bu yaş sınırı aranmamaktadır.

TOKİ BAŞVURULARINDA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

TOKİ’nin konut projelerinde bazı gruplara özel öncelik tanınmaktadır:

• Şehit yakınları ve gazilerin eşleri.

• %40 ve üzeri engelli bireyler.

• Emekli kişiler.

TOKİ BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YÜRÜTÜLÜR?

TOKİ konut başvurusu, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru işlemi, e-Devlet portalına giriş yapılması, TOKİ sayfasına erişilmesi ve belirtilen adımların izlenmesiyle tamamlanır.



TOKİ KONUT BAŞVURUSU İÇİN ADIMLAR

• e-Devlet portalına giriş yapınız.

• Arama alanına ‘Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ yazarak TOKİ sayfasına geçiş yapınız.

• Konut başvurusu seçeneğini belirleyiniz ve bilgilendirme metnini okuduktan sonra ‘Devam Et’ düğmesine basınız.

• ‘Yeni Başvuru’ seçeneğine tıklayarak başvuru formunu doldurunuz.

TOKİ konutları, uygun fiyatlandırma ve uzun vadeli ödeme planları ile birçok kişinin ev sahibi olma hayalini mümkün kılmaktadır. Bu projeler, özellikle düşük ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için önemli bir imkan olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, deprem yönetmeliklerine uygun olup, modern yaşam standartları sunmaktadır.

Başvuru sürecine girişmeden önce, tüm gereklilikleri ve belgeleri tam ve doğru bir şekilde hazırlamanız büyük önem taşımaktadır. Başvuru esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz belgeler arasında nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi ve gelir durumunu gösterir belge gibi evraklar yer alabilir.

Bu belgelerin güncelliği ve doğruluğu, başvuru sürecinizin sorunsuz ilerlemesi açısından hayati rol oynamaktadır.