0553 313 94 23

Müjde Ar, Erdoğan'ı tehdide 'Sanat' dedi

Toplumun ahlakını bozan filmleriyle tanınan Müjde Ar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı savundu.

25 Aralık 2018 Salı 15:40

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu programa katılan 'Pezevenk' Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditler savurmuştu. 'Pezevenk' Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil.” derken Metin Akpınar ise, “Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler.” sözleriyle televizyon ekranlarından tehditler savurmuştu. Toplum tarafından filmlerde oynadığı ahlaksız sahnelerle tanınan Müjde Ar, ise bu isimleri savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmeye 'Sanat' dedi. 

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müjde Ar, Gezen ve Akpınar'ı savundu

Bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığını gizlemeyen Müjde Ar, sanatçı müsveddelerini savundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ar, “Türkiye’de yazarların, sanatçıların, halktan insanların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri yönetimi eleştirmeleri suç kabul ediliyor. Sorunları olan insanların barışçıl gösterileri yani hak aramaları engelleniyor. Demokratik haklar yok sayılıyor. Bu gidişat toplumdaki var olan huzursuzlukları derinleştiriyor. Toplum bir korku toplumuna dönüştürülüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Ülkemizde huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamanın ve her alandaki gelişmenin yolu eksiksiz bir demokrasiyle mümkündür. Yönetimlerin görevi bunu gerçekleşmektir. Hoşa gitmeyen düşünsel ve sanatsal ifadeleri yasaklamak cezalandırmaya çalışmak değildir.” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:40
  1. müjde ar
  2. Müjdat Gezen
  3. metin akpınar
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Sait Sait 32 dk önce
    Tabii canım Tayyip Erdoğan'dan önce Türkiye güllük gülistanlıktı. Demokrasi dedikleri şey son derece iyi işliyordu. İnsanlar tüm haklarını sonuna kadar kullanabiliyorlardı.Hiç faili meçhul yoktu.Aydın dedikleri solcuları bomba koyup patlatan yoktu.Türkiye tarihinin en güzel günlerini yaşıyordu. Görmedik ya yoksa bu mallara inanacağız.
  • insaninsan35 dk önce
    bastan sona programi izledinmi dinledinmi yok... at gozlukleri ile gezin , gezin...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş35 dk önce
    bu asırlık kaşardan ne demesinibekliyordunuzki
  • receprecep38 dk önce
    ARABANIN CAMINA KAFAYI SIKIŞTIRMAKTAN NE ZAMAN VAKİT BULUPTA DÜŞÜNCE PAYLAŞIR OLDUN
  • LeventLevent38 dk önce
    Sanatan herkes anlayacak diye bir sey yokki . Anlamayan elestiride bulunmasin lutfen . Basta cumhur baskanimiz . O heykele ucube deyip yiktirdi ya . Zamaninda sanki sanat elestirmeni kesildi o zamandan beri
  • DadaloğluDadaloğlu40 dk önce
    bunlar şebeke ermeni tohumu,,, savcılar bir an önce adli kontrol değil ibreti alemebirkaçtane sanatçıyım diyeni asmalı memleket bunların iki dudağının arasında olmamalı arabanın camına benzemez bu işler ...
  • gökay keleşgökay keleş40 dk önce
    bunlarınsucu yokki ...sucsizde modernfah .....ri haberyapıyorsunuz...tecavüz sahnelerinisanattansayıyorsanız o zamanbunları haberyapın
  • dünyayı beldenaşağı düşündürme objeleri sonuç batı islama hemde sahabe gibi müslüman yetişiyo bunlarıyönlendirenlerede o batıdaki sahabeler hesapsoracak inşallah dünyayı beldenaşağı düşündürme objeleri sonuç batı islama hemde sahabe gibi müslüman yetişiyo bunlarıyönlendirenlerede o batıdaki sahabeler hesapsoracak inşallah 48 dk önce
    bunları sanat anlayışı belden aşağı bir milletinbeynini belden aşağı yapıp köle etiler
  • Ferit.Ferit.49 dk önce
    onlara göre fa..şelikte bie sanat toplumun değerlerini yitirip lut kavmine benzemesi de bie sanat yani işin kısacası cahiliye dönemini yaşamak ve yaşatmak onla için sanattır.
  • zaferzafer52 dk önce
    Bunları haber yapmanız bile inanın bunların temsil etmediği milletin çoğunluğuna zuldür.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eski Mossad başkanı açıkladı: Trump'ı o ülke getirdi
  1. Eski Mossad başkanı açıkladı: Trump'ı..
  2. "Kuzey-Güney koridoru Hint Okyanusu..
  3. Kefalet sigortasında yeni dönem
  4. "Türkiye'nin E-Ticarette En Büyük..
  5. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
  6. Altının kilogramı 215 bin 500 liraya..
  7. ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG..
  8. Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat..
  9. Düzce'deki şüpheli ölüm
  10. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  11. VSY Biotechnology, BN Academy..
  12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
  13. Rus uzmandan çarpıcı analiz!..
  14. İhtiyaç sahibi aile "sıcak yuva"ya..
  15. CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden..
  16. "Artışı çalışanlarımız adına..
  17. "Başakşehir'in başarısına odaklanmış..
  18. FETÖ'nün "Türkiye sohbet imamı"..
  19. “Şöhret, Servet, Şehvet” tuzağı
  20. Kurtalan'da ev yangını
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

Günün Karikatürü

25 Aralık 2018
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?