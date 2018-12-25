Müjde Ar, Erdoğan'ı tehdide 'Sanat' dedi

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu programa katılan 'Pezevenk' Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditler savurmuştu. 'Pezevenk' Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil.” derken Metin Akpınar ise, “Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler.” sözleriyle televizyon ekranlarından tehditler savurmuştu. Toplum tarafından filmlerde oynadığı ahlaksız sahnelerle tanınan Müjde Ar, ise bu isimleri savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmeye 'Sanat' dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müjde Ar, Gezen ve Akpınar'ı savundu

Bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığını gizlemeyen Müjde Ar, sanatçı müsveddelerini savundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ar, “Türkiye’de yazarların, sanatçıların, halktan insanların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri yönetimi eleştirmeleri suç kabul ediliyor. Sorunları olan insanların barışçıl gösterileri yani hak aramaları engelleniyor. Demokratik haklar yok sayılıyor. Bu gidişat toplumdaki var olan huzursuzlukları derinleştiriyor. Toplum bir korku toplumuna dönüştürülüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Ülkemizde huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamanın ve her alandaki gelişmenin yolu eksiksiz bir demokrasiyle mümkündür. Yönetimlerin görevi bunu gerçekleşmektir. Hoşa gitmeyen düşünsel ve sanatsal ifadeleri yasaklamak cezalandırmaya çalışmak değildir.” ifadelerini kullandı.