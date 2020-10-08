Müjde Ankara'dan duyurulmuştu! 46 yıllık hamle Rusya'ya rahatsızlık verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden açıklamasıyla ilgili Moskova'nın ciddi bir endişe duyduğu belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş’ın açılmasının ciddi endişe uyandırdığını ve kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı kararların ihlal edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada bu tarihin adımın Kıbrıs konusunda yeni zorluklar oluşturacağı iddia edildi.
Moskova yönetiminin, BMGK tarafından Kıbrıs’la ilgili alınan kararların uygulanması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun çözülmesi için müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını desteklediği de aktarıldı.
Müjdeyi Erdoğan ve Tatar duyurmuştu
46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yeniden açıklama kararını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte duyurmuştu.