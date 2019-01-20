Müjdat milletin aklıyla alay etti: Suçumu bilmiyorum

Uğur Dündar'ın Halk TV'de sumuğu programda Metin Akıpınar ile katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Müjdat Gezen, hakkında açılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün 4. İmzasını atmak üzere karakola geldi.

Milletin aklıyla alay etti

İmza attıktan sonra çıkışta açıklamalarda bulunan Gezen, "Adli kontrol şartına yaptıkları itiraz hakkında şunları söyledi; "İtiraz kabul edilmedi. Şimdi burada İstanbul Barosu'ndan arkadaşlar var. Bir insan niye imza verir, yurt dışına kaçmasın, delilleri karartmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim. Onun için söylenecek bir şey yok yani." ifadelerini kullanarak milletin aklıyla alay etti.