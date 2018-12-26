Müjdat Gezen'den Erdoğan'a ilginç çıkış

Metin Akpınar'la birlikte Halk TV'deki skandal sözleriyle gündeme gelen silik oyuncu (piyasadan silinen) Müjdat Gezen, DW'den Nevşin Mengü'ye koştu, gündeme dair konuştu.

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen, Mengü'nün programında, “Sayın Cumhurbaşkanı şunu bilmiyor: Kendisi, ailesi, çocukları, bu ülkenin birçok insanı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in filmleriyle televizyon parodileriyle büyüdü. Zannediyor ki bizim arkamızda kimse yok. Metin Akpınar’ın ve benim filmlerimiz ve oyunlarımızla büyüyen kitle onun seçmen sayısını en az üçe katlar” dedi.

Yazarlar Birliği'nden Gezen ve Akpınar'a sert tepki

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma