Müjdat Gezen yola geldi! Erdoğan, adamın aklını işte böyle alır

14 Mayıs'tan önce havasından geçilmeyen Müjdat Gezen, tarihi seçim hezimetinin ardından kendi mahallesine sert eleştiriler yöneltti. Solun, Türkiye'de hep muhalefette kaldığını belirten Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türk halkı “SOL” u sevemedi. Ben kendimi bildim bileli bu böyledir. Sol kesim bu yüzden hep çekmiştir. Sol, emek isteyen bir kavramdır. Biz toplum olarak çok çalışmayı, bir işe emek vermeyi pek sevmeyiz. Sol aydının hemen tüm yaşamı muhalefette kalmak olmuştur. Sol aydın, yaşamı boyunca türlü baskı ve sıkıntılar içinde yaşamıştır. Politik hayatta da kısa süreli bir Bülent Ecevit dönemi dışında pek önemsenecek bir konumu olmamıştır solun. Son seçimlerde “Yeşil Sol” tabelası altında seçime girmek zorunda bırakılan HDP aynı sıkıntıyı çekti."



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