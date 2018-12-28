Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın heykellerini dikmişler! AK Partili belediye tepkilere sessiz

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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Halk TV'deki Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında skandal sözlerle darbe ve ölüm tehdidinde bulunmasının ardından vatandaşlardan tepki yağmaya devam ediyor.

Progamdaki konuşmasında AK Parti tabanını 'Artarak çoğalan bir gergedan virüsü' diye tanımlayan Akpınar, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilâl oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilâl oldu. Bakalım darısı kimin başına" diyerek darbe çağrısında bulundu.

Müjdat Gezen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Haddini bil" sözleriyle hadsiz bir açıklamada bulundu.

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Heykellerini dikmişler

Halkı kin ve nefrete teşvik eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil makamında olan Cumhurbaşkanı'na ise hakaretler eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ikilisinin Konya'nın Akşehir ilçesinde heykellerinin dikildiği belirlendi.

Sözkonusu 'sanatçı' olduğu iddia edilen şahısların Akşehir'in Gülmece Parkı'na eski belediye başkanı tarafından dikildiği öğrenildi.

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Vatandaş kaldırılsın istiyor

Sözkonusu heykellerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, ölüm ve darbe tehdidine yönelik tepkilerini dile getiren vatandaşlar, heykellerin derhal kaldırılmasını istedi.

AK Partili Akşehir Belediyesi'nin tepkilere karşı sessizliğini koruması ise dikkat çekti.

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