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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın heykellerini dikmişler! AK Partili belediye tepkilere sessiz

Halkı kin ve nefrete teşvik eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil makamında olan Cumhurbaşkanı'na ise hakaretler eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ikilisinin Konya'nın Akşehir ilçesinde heykellerinin dikildiği öğrenildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise CİMER'e şikayette bulundu ve heykellerin kaldırılmasını istedi.

28 Aralık 2018 Cuma 19:54
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın heykellerini dikmişler! AK Partili belediye tepkilere sessiz

 yeniakit.com.tr  Özel 

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Halk TV'deki Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında skandal sözlerle darbe ve ölüm tehdidinde bulunmasının ardından vatandaşlardan tepki yağmaya devam ediyor.

 Progamdaki konuşmasında AK Parti tabanını 'Artarak çoğalan bir gergedan virüsü' diye tanımlayan Akpınar, "Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Aksi halde bırakın sokakta hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar, "Mustafa Kemal dışında kim Rusya'ya döndüyse iktidardan gitti. Adnan Menderes randevu aldı, ihtilâl oldu. Süleyman Demirel aynı şekilde kuzeye döndüğü zaman ihtilâl oldu. Bakalım darısı kimin başına" diyerek darbe çağrısında bulundu.

Müjdat Gezen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Haddini bil" sözleriyle hadsiz bir açıklamada bulundu.

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Heykellerini dikmişler

Halkı kin ve nefrete teşvik eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil makamında olan Cumhurbaşkanı'na ise hakaretler eden Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ikilisinin Konya'nın Akşehir ilçesinde heykellerinin dikildiği belirlendi. 

Sözkonusu 'sanatçı' olduğu iddia edilen şahısların Akşehir'in Gülmece Parkı'na eski belediye başkanı tarafından dikildiği öğrenildi.

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Vatandaş kaldırılsın istiyor

Sözkonusu heykellerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, ölüm ve darbe tehdidine yönelik tepkilerini dile getiren vatandaşlar, heykellerin derhal kaldırılmasını istedi.

AK Partili Akşehir Belediyesi'nin tepkilere karşı sessizliğini koruması ise dikkat çekti.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:54
  1. Metin Akpınar
  2. Müjdat Gezen
  3. Uğur Dündar
  4. Halk Arenası
  5. Halk TV
  6. CİMER
  7. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
  8. Konya
  9. Akşehir

YORUM YAZ

  • hasanhasan10 dk önce
    o heykeller birrilerinin canlisindan daha degerlidirler halkin gözunde
  • Osman TürkOsman Türk31 dk önce
    Başka kimse kalmamış mı da bu yol gösterenlerin heykelleri dikiliyor ?
  • tarıktarık37 dk önce
    atatürkün heykelinden iyidir. hep aynı heykel göreceğimize değişiklik olur. acaba bu heykeli tokatlamak suç mu? bazılarını tokatlamak suç da.....
  • mehmet önenmehmet önen41 dk önce
    KALDIRILSIN bu heykeller.Iki kici kirik film cevirenin heykeli yapiliyor nasil bir memleketve millet olduk biz.
  • hasanhasan44 dk önce
    Hz.ibrahim devrinde bile bu kadar put yoktu. Saçma sapan heykellere , putlara bu insanların parası çarçur ediliyor . HEYKEL , PUT İSTEMİYORUZ..
  • vatanvatan45 dk önce
    Halkın seçimine zerre değer vermeyen ve iktidarların darbe ile devrilmesine ezelden beri destek veren bir zat'ın ve ahlaksızlığın kitabını yazmış bir diğerinin heykeli tabii ki dikilecek.Heykel dikme zihniyetinin ürünleri bunlar.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş47 dk önce
    sapıtmış bunları dikenler. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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