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Gündem Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tutuklanacak mı? Müjdat Gezen Metin Akpınar ne kadar ceza aldı?
Gündem

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tutuklanacak mı? Müjdat Gezen Metin Akpınar ne kadar ceza aldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanı olarak bilinen sözde sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alenen hakaret suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Peki Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tutuklanacak mı? Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 11:59:00 - 2021-02-17 12:02:12
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tutuklanacak mı? Müjdat Gezen Metin Akpınar ne kadar ceza aldı?

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar'ın 4'er yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne demişti?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan birer yıl ikişer aydan, dörder yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

metin akpınar

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Atın içeri köpekleri sanaçdiye yıllardir hem devleti hemde milletin ahlakını bozdular soysuzlar ataisler beynamaz ibliskılıklı lar
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