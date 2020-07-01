Müjdat Gezen ile birlikte Nilhan Osmanoğlu'na edepsizlik yapan Yılmaz Özdil'den 'Esra Albayrak' samimiyetsizliği!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu kişisel sosyal medya hesabından açıklaması sonrası eşi Esra Albayrak’ı hedef alan çirkin paylaşımlar yapıldı.

Tepkiler çığ gibi büyürken Esra Albayrak’a yapılan hakaretlere 'Bidon kafa' Yılmaz Özdil de göstermelik bir eleştiri yaptı.

Müjdat Gezen ile birlikte Nilhan Osmanoğlu'na karşı belaltı saldıran 'Bidon kafa' sözde 'tepki' gösterdi. Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi veya herhangi bir gerekçeyle değerli Esra Albayrak’a, bir kadına, bir anneye, dünyaya gelmiş bir bebeğe yönelik hakarette bulunanlar, belki nüfus cüzdanı taşıyor olabilirler ama insan olmaları mümkün değil."

Nilhan Osmanoğlu'na karşı edepsizlik yapmıştı

Laikçilerin yol göstereni olarak tanınan bilinen Müjdat Gezen ile birlikte Yılmaz Özdil, geçtiğimiz yıllarda katıldığı Halk TV'deki bir programda 2. Abdülhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu'nu hedef alan hakaretlerde bulunmuştu.

‘Bidon kafa’ Yılmaz Özdil, programa telefonla bağlanan 'Pezevenk (Azeri Türkçesi'nde yol gösteren manasında)’ Müjdat Gezen'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur Abi'yle (Uğur Dündar) seni ziyarete geleceğiz. " demişti. Bu sözlere cevap veren Müjdat Gezen, “Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu” demişti. Ahlaksızlığa devam eden Yılmaz Özdil, “Ada'yı veresin mi geldi abi?” sözlerine Müjdat Gezen: “Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.” karşılığını vermişti. Yılmaz Özdil ise bu çirkin ifadeleri kahkahalar atarak tasdiklemişti.

Not: Müjdat Gezen "Pezevenk Azerice'de yol gösteren demektir" sözleriyle Azeri Türkçesi'nden yeni bir kavram kazandırmıştı(!).

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