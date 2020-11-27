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Yerel Mühürlü iş yerine kumar baskını
Yerel

Mühürlü iş yerine kumar baskını

Kağıthane'de mühürlü bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride kumar oynandığını tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:00:00 -
Mühürlü iş yerine kumar baskını

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta bir iş yerinde yasağa rağmen kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi iş yerine düzenlediği baskında iş yeri sahibinin gizlenmek amacıyla tabelayı söktüğünü belirledi. İçeride denetim yapan polis, iş yerinin kıraathane olarak dizayn edildiğini ve içeride kumar oynandığını tespit etti.

Öte yandan iş yeri içerisinde maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 18 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 57 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Yaşar D. ise yasal işlemlerinin yapılması için gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan iş yerinin geçtiğimiz hafta Pazartesi günü mühürlendiği ve iş yeri sahibi Yaşar D’nin mührü bozarak faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yeri, Kağıthane Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tekrar mühürlendi.

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