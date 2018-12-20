Muhteşemsin ama bir hücre hakkından gelmeye yetiyor!



Evet uzayda olduğu gibi, hergün “kendimizde” yeni bir ihtişamı keşfediyoruz. İzin verilenlerin dışında trilyonlarca hücreden oluşan organizmamızın hiçbir hücresine söz geçiremiyoruz. Fakat o organizma terleme, idrar yapma, abdeste çıkma, solunum ve safra oluşumu ile normal metabolizma süreçleri sonucu oluşan toksinlerden kendisini koruyor. Biz farkında bile olmuyoruz..

Ruhsal ve fiziksel stresler ile çeşitli enfeksiyonlar sonrası oluşan zararlı atıklar da; böbrekler, karaciğer, akciğer ve deri gibi birçok organın ortak çabası ile vücuttan uzaklaştırılıyor.

İyi tefekkür etmek gerek..

Bunları binlerce yıl içinde araştıra araştıra farketti insanoğlu.. Müthiş ve tamamını aklımıza sığdıramıyacağımız bir yaradılış bütünüyüz insan olarak.

Eşref-i Mahlûkat olarak adlandırılmamız boşuna değil; diğer bütün dünyevi yaradılmışlara “söz geçirme imkânı” bahşolunmuşuz.

Fakat böbürlenmemiz felâketimiz olur. Diğer bütün yaradılmışlar, bizden aşağıda olsa dahi, yine akla hayale sığmaz mükemmellikte yaradılmıştır. Gözle göremediğimiz, boyutu ölçüye gelmez bir bakteri, evet bir bakteri bizi altetmeye yeter. Birimizi bile değil, kuracağımız en zırhlı orduları bile..

Düşün, akl ve tefekkür et..

Muhteşem bir varlıksın ama, haddini aşma!