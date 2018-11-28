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"Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar lira harcadık

BKM'nin açıklamasına göre Muhteşem Cuma'da (23 Kasım) kartla yapılan alışveriş tutarı, geçen yılın aynı dönemine (24 Kasım) göre yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya ulaştı- Söz konusu günde internetten kartlı ödemeler 1 milyar TL'ye yaklaşarak rekor kırarken, her 3 alışverişten biri internet üzerinden yapıldı- Toplamda 2 milyon farklı kartın kullanıldığı 23 Kasım'da 110 bin kart ilk kez cüzdanlardan çıktı

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
"Muhteşem Cuma"da kartla 3,4 milyar lira harcadık

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, "Muhteşem Cuma" olarak bilenen ve kasım ayının 4. cumasına denk gelen alışveriş festivalinde kartla yapılan alışverişler 3,4 milyar liraya ulaştı.

BKM, 23 Kasım Cuma gününe ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayının 4. cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de "Süper Cuma", "Şahane Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu. Özellikle Türkiye'de bankalar, yaptıkları kampanyalarla bu günü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi.

Verilere göre, bu yıl Muhteşem Cuma'da (23 Kasım) kartla yapılan alışverişler geçen yılın aynı dönemine göre (24 Kasım) yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu günün etkisiyle bir günde kullanılan kart adedi yüzde 80 artarak 2 milyona ulaştı, 23 Kasım'da 2 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanıldı.

Efsane Cuma'da kullanılan kartların yüzde 5'ine denk gelen 110 bin adedinin ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.


- 3 kartlı ödemeden biri internetten


İnternetten kartla yapılan alışveriş tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68'lik artışla 975 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.

Kartlarla internetten gerçekleştirilen 975 milyon liralık tutarın yüzde 62'sine denk gelen 602 milyon liralık kısmı elektronik eşya, giyim ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37'sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17'sini, hava yolları sektörü ise yüzde 8'ini oluşturdu.


- En fazla internetten ödeme tercih eden şehir Iğdır


Türkiye'nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkanı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşırken, kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yüzde 36'sı yani üçte biri İstanbul'daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40 ile Iğdır, yüzde 34 ile Kırklareli ve yüzde 33 ile Çanakkale oldu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
  1. BKM
  2. Efsane Cuma

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