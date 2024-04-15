Muhteşem anlar! Aselsan ilk kez paylaştı: Sesi aç!
Aselsan, 'Milli teknolojinin yalın sesine kulak ver' ifadeleriyle yerli ve milli teknolojinin gürültüden arındırılmış en net seslerini içeren bir video paylaştı.
ASELSAN’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.
Milli teknolojinin yalın sesleri
Video, “Milli teknolojinin yalın sesine kulak ver” ifadeleriyle paylaşıldı. Söz konusu videoda ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin ham sesleri ve görüntüleri yer aldı.
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