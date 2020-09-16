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Aktüel Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf
Aktüel

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz" - "1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:10:01 -
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaşımında uygulamaya ilişkin bir de videoya yer verildi.

Videoda, vatandaşın hayatındaki bürokrasi azaltılırken hizmetin artırıldığı vurgulanarak, "1 Ağustos'tan itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına verilen 1 milyon 550 bin muhtasar beyannamesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 2 milyon 280 bin prim beyannamesini birleştirdik. Özellikle birden fazla iş yeri olan mükelleflerin tek bir beyanname vermesini sağlayarak 2 milyon 260 bin belge verme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece hem zaman hem de emek tasarrufu sağladık." değerlendirmesinde bulunuldu.

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