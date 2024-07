Muhtarlıkta eş değişimi! Bu nasıl iş…

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesi'nde ilginç bir bayrak değişimi yaşandı. 5 adaylı muhtarlık seçiminin kazananı tek kadın aday Sema Can oldu. İlçenin ilk kadın muhtarlarından biri olan Sema Can örneğine az rastlanılacak bir bayrak değişimi ile muhtarlık koltuğuna oturdu. 2014 yılında yapılan seçim ile Yıldızlı Mahallesi'nin muhtarı olan ve 2 dönem görev yaptıktan sonra geçmişte olan bir dosyasından dolayı görevden alınan Ufuk Can, tekrar aday olamayınca eşi Sema Can'ın muhtar olmasını istedi. Mahalle sakinlerinden destek alan Sema Can, oyların çoğunluğu alarak muhtar oldu. Yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı mahallede muhtar olarak göreve başlayan Sema Can, ilk 3 ayında ise bir proje hayata geçirdi. Muhtar Can, kadınlara yönelik projesinde Yöresel Halk Pazarı'nı hizmete geçirerek mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Bir yola çıktığını belirten muhtar Sema Can, "Bundan önce iki dönem eşim Ufuk Can muhtardı. Sonra ayrıldı, bıraktı. Ama Yıldızlı halkı Ufuk Can'ı çok sevdi. Başarılarını hep takdir etti. Bu konuda yine bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Ufuk Bey'e böyle bir öneriyle geldiler. Ufuk Bey de gelip bana Sema Hanım, Yıldızlı halkı böyle bir öneri getirdi bana sen ne dersin dediği zaman ben tabii bir bayan olarak ilk önce çok düşündüm. Sorumluluk ve mahalle büyük. Ama dedim ki Sema sen bunu da başarırsın. Daha önce çok şeyleri başardın. Bu anlamda böyle bir yola çıktık. Sağ olsun Yıldız halkı sözünü verdiği gibi arkamızda durdu. Yine bizi muhtarları olarak görmek istedi. Desteklerini de eksik etmediler. Biz de hakkımız ile bu göreve yine geldik. Özellikle bayanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Biz size karar verdik, size destek verdik diye çok memnunuz Sema Hanım. Siz yeter ki burada olun. Biz her zaman arkanızdayız. Destekçiniz diye hep geliyorlar bana sağ olsunlar. Ben de onlara bir kadın sözü veriyorum. Özellikle kadınlar için daha çok şeyler yapacağım anlamında sözler verdim. Bunun ilk basamağını da attım. Mahallemizde kadınlarımıza yönelik halk pazarı oluşturdum. Kadınlarımıza bir iş istihdamı sağlayabilmek için güzel de gidiyor projem. Herkes memnun. İnşallah daha ilerilerde, daha güzel projeler tabii ki yapmak istiyoruz. Bu anlamda canla başla çalışacağız. Ufuk Bey de destek veriyor sağ olsun. Çünkü 10 yıllık bir tecrübesi var bu konuda. Onu es geçemeyiz. Şimdilik güzel gidiyor" dedi.

"Bana gelen haberlerde mahalleli memnun"

Eşi Ufuk Can'dan destek aldığını kaydeden Sema Can, "Ufuk Bey'in tanımadığı insan yok. Sağ olsun yönlendiriyor. Mahalleyi, kişileri tanıyor. Bu anlamda bana her zaman Sema Hanım böyle olur yani bu şekilde ilerlersen daha iyi olur diye yönlendirme yapıyor. Bunun üzerine biz de kadınlığımızı biraz katıyoruz. Bana gelen haberlerde mahalleli memnun. Onlar memnun olduğu sürece ben memnun. Şimdi Yıldızlı halkı sağ olsun gayet sıcakkanlılıkla gelip bana bütün önerilerini söyleyebiliyorlar. Hani kadın olmamdan ötürü de daha rahat muhtarlığa gelebildiklerini, hani bu kadar içimizi size dökebileceğiz diye düşünemiyorduk. Ama seçim günündeki güler yüzlülüğünüz, gözünüzdeki o ışık hala var Sema Hanım. Biz anladık ki bu yapmacık değil. Siz samimi bir kadınsınız diyerekten her zaman rahat geliyorlar. Benden yol talebinde bulunuyorlar. Park istiyorlar açıkçası. Rahat dolaşabilecekleri bir sahil istiyorlar. Yıldızlı TOKİ bölgemiz sağlık ocağı istiyor. Bu anlamda da her zaman gittik. Görüşmelerimizi de yaptık. İnşallah peşini de bırakmayacağız. Şimdilik böyle talepler var. İlerleyen günlerde daha çok taleple geleceğini düşünüyorum. Çünkü henüz üç aylık bir muhtarız" şeklinde konuştu.

"Sorumluluk isteyen bir meslek"

Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını vurgulayan Sema Can, "Ufuk bey muhtar dönemindeyken tabii ev halkı olarak biz üç çocuklu bir aileyiz. Evin de sorunları oluyordu destek bekliyordum ondan ama Ufuk bey hep yoğundu. Ben de tabii işin içinde olmadığım için bunun neden bu kadar yoğun olduğunu imasını sürekli vuruyordum. Ama anladım ki gerçekten insanın kafası çok dolu. Çok yoğun. Şimdi ona hak veriyorum. Sorumluluk isteyen bir meslek. Mahallelinin bütün sanki sıkıntısı senin sıkıntın oluyor. Birine çözüm buldun diğerini bulamayınca vicdanen üzülüyorum. O yüzden sorumluluk büyük. Bu konuda Ufuk beye hak veriyorum. Ama elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum sonuna kadar da yapacağım" diye konuştu.

Ufuk Can: "Bayrağı bizden daha iyi de taşıyacağına inanıyorum"

Yıldızlı Mahallesi'nin eski muhtarı Ufuk Can ise, eşi Sema Can'ın bayrağı daha iyi taşıyacağına inandığını belirterek, "Bizim için çok gurur verici bir olay. 2014 yılında muhtar olduğumuz zaman sağ olsun Yıldızı Mahallesi halkı bizlerden memnun kaldılar. Açık ara farklı bir şekilde kazandık. 2014 yılından 2019 yılına kadar güzel hizmetler yaptık. Bunun neticesinde de karşımıza rakip çıkmadan 2019 yılında tek aday olarak tekrar seçime girdik. 2023 yılının 3. ayına kadar görevimizi yaptık. Geçmişte olan dosyamızdan dolayı bir ceza alan dolayı görevimizden uzaklaştırıldık. Sağ olsun Yıldızlı Mahallesi halkı Sema Hanım'ın da dediği gibi muhtarlığın bizde kalmasını istedi. Biz sizden memnunuz. Sizin ailenize bu işi yapabilecek biri varsa aday gösterin biz yine sizle birlikte olalım, destekleyelim dediler. Bende eşimle konuştum, Sema Hanım'a bu teklifi götürdüm kendine de güveniyordum zaten. Bu işi benden daha iyi yapacağına da inanıyordum. Bayrağı bizden daha iyi de taşıyacağına inanıyorum. Tabii mahallemizin kanaat önderleri var onlarla da konuştum, istişare yaptık. Onlar da bizim bu düşüncemizi uygun gördüler. Bu şekilde Sema Hanım'ı aday gösterdik. Halkımız da arkamızda durdu. Sağ olsunlar. Bayrak bizde kaldı" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu mahallede dedemde 25 yıl muhtarlık yaptı"

Yıldızlı Mahallesi'nden dedesinin de 25 yıl muhtarlık yaptığını ifade eden Ufuk Can, "Açık konuşayım ben çok heyecanlanmadım ki çünkü seçimi kazanacağımıza çok emindim. Sema Hanım da biraz heyecan oldu tabii çünkü ilk seçime girişiydi. Ben çok soğuk kanlıydım ve kazanacağımıza da çok emindim. Çünkü geçmişime baktığım zaman mahallemize güzel hizmetler yaptım. Mahallemiz 5 bölgeden oluşuyor. Her bölgede bir hizmetimiz var. En son ki işte TOKİ bölgesine doğal gazın gelmesinde de çok büyük emeklerim vardır. En son hizmetimize o olmuştur. Sera Gölü ve Çatırdağ'ın da hizmetimiz vardı. Allah razı olsun insanlardan. Vefalı insanlar. Vefalı olanlar bizi yine muhtar görmek istedi. Aynı şekilde muhtar olarak kaldık. Sema Hanım 3 aydan beri bu işi gayet güzel yapıyor. 1 senenin sonunda Sema Hanım'ın beni geçeceğine inanıyorum. Bu mahallede dedemde 25 yıl muhtarlık yaptı. Dedemizden sonra 30 yıl sonra tekrar bize geldi. O arada 30 yıllık bir mesafe oldu. Dedemizin mesleğini devam ettiriyoruz. İnsanlardan gelen güzel bir yaklaşım insanların sosyal medyada işte muhtarım yok mu eşiniz olsun, çocuğunuz olsun, hatta çocuklarınızdan da olabilir hiç fark etmez. Siz yeter ki bize bir hedef gösterin. Biz seninle beraberiz. Yani öyle oluştu. Ben de Sema Hanım'ı düşündüm. Kendisine geldim. O da bayağı düşündü. O düşünürken ben de kanaat önderleriyle görüştüm. Allah razı olsun. Arkamızda durdular. Bu şekilde çıktık yola. Kocadan eşine muhtarlık geçmesi belki de Türkiye'de ilktir. Gerçekten bizi gururlandırdı. Biz her zaman hizmet için varız. Vatandaşımızın her zaman hizmet için yanında olacağız. Bunu kibirle yapmayacağız. Mütevazı bir şekilde görevimize devam edeceğiz. Mahallemize en güzel şekilde hizmet etmeye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Mahalle halkı mutlu, biz mutlu" dedi.