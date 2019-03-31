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Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı

Ankara'da Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

31 Mart 2019 Pazar 16:47
Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı

Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, fenalık geçiren bir kişiye, 112 sağlık ekiplerince müdahale edildi. Okul önünde güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:47
  1. 112 sağlık
  2. Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu
  3. Abdullah Ergül
  4. Dilek Sarikılıç

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