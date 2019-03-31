Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı Ankara'da Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, fenalık geçiren bir kişiye, 112 sağlık ekiplerince müdahale edildi. Okul önünde güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.

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