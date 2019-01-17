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Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri bugün askıdan inecek.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:11
Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor

İçişleri Bakanlığınca, adres kaydı olmayan vatandaşların 17 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri bugün askıdan inecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:11
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. adres kaydı olmayan vatandaşlar
  3. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  4. Mahalli İdareler Seçimleri
  5. muhtarlık bölgesi listeleri

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