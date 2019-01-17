Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri bugün askıdan inecek.

İçişleri Bakanlığınca, adres kaydı olmayan vatandaşların 17 Ocak Perşembe gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşa ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek, güncel adres bildiriminde bulunmaları yönünde bilgilendirme yapıldığı belirtilerek, bilgilendirme sonucunda 40 bin 804 kişinin başvuruda bulunduğu kaydedildi. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri bugün askıdan inecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.