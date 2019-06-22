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Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü ve yaralı var

Kars'ta 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen şahsın yakınları ile eski muhtar ve oğlu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü ve yaralı var

Kars'ın Arpaçay ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada eski muhtar yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mescitli köyünde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Metin H'nin yakınları Fahrettin, Erhan ve Mustafa A. ile eski muhtar Halis O. ve oğlu Yakup O, arasında seçim nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Halis O. ve oğlu Yakup O. yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Arpaçay Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Yakup O. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halis O. ise aynı hastanedeki ilk müdahale sonrası Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Zanlılar Fahrettin, Erhan ve Mustafa A. ise köye gelerek, geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
  1. Kars
  2. muhtarlık seçimi
  3. silahlı kavga
  4. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  5. Arpaçay Devlet Hastanesi
  6. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi
  7. jandarma ekipleri

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  • MisafirMisafir1 sa önce
    Ardını önünü düşünmeden kıt kaynaklardan, hiç bir iş yapmayan Muhtarlara maaş bağlayıp İspanyaya tatile gönderirseniz olacağı budur.

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