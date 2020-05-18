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Muhtarlara kan bağışı kampanyası çağrısı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk: - "Tüm muhtarlarımızın bulundukları mahallelerde kampanyalar düzenleyerek toplu kan bağışı hareketi başlatmalarını önemle rica ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:37:51 -
Muhtarlara kan bağışı kampanyası çağrısı

SAMSUN (AA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, muhtarları kan bağışı kampanyaları düzenlemeye davet etti.

Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığına işaret etti.

Türkiye'de 50 bin muhtara kan bağışı için mahallelerinde seferberlik başlatmaları çağrısında bulunan Aktürk, "Özellikle kan stoklarının ve koronavirüs hastalarına takviye edilecek plazmaların tükenmesi sonrası, Kızılay'a kan vermek üzere tüm muhtarlarımızın bulundukları mahallelerde kampanyalar düzenleyerek toplu kan bağışı hareketi başlatmalarını önemle rica ediyorum." dedi.

Muhtarların ülke için sorumluluklarını bilerek hareket ettikleri ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Her türlü fedakarlığı, her türlü zorluğu alnının akıyla aşmış olan değerli muhtarlarımız, ülkemizin kana ihtiyacı olduğu bu zor dönemde de sorumluluklarını bilerek kanlarını bu ülke için feda edeceklerini çok iyi biliyorum. Hepsine şimdiden canıgönülden teşekkür ediyorum. Bir kan bir candır, bir kan bir nefestir, bir kan bir hayattır o nedenle, vereceğiniz canlardan, vereceğiniz nefeslerden, vereceğiniz hayatlardan kim bilir kimler faydalanacaktır."

Aktürk, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin, dünyanın parmakla gösterdiği gayret ve başarıya imza attığını vurgulayarak sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kamu görevlilerine ve özellikle kısıtlamalara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

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